Sau khi tảng đá trên sông bỗng dưng xuất hiện "nở hoa" đỏ chót, người dân ùn ùn kéo đến xem.

Tảng đá "nở hoa" đỏ rực, nhiều người đổ xô đến xem

Một tảng đá nằm giữa sông ở xã Thạnh Bình, thành phố Đà Nẵng bất ngờ phủ màu vàng rồi chuyển đỏ rực trong những ngày đầu tháng 3, tạo nên cảnh tượng lạ mắt khiến nhiều người kéo đến xem, chụp ảnh và bàn tán xôn xao trên mạng xã hội.

Những ngày gần đây, hình ảnh một tảng đá lớn nằm trên sông Trạm, khu vực dưới cầu treo Thác Ngấn, thôn 5, xã Thạnh Bình, thành phố Đà Nẵng thu hút sự chú ý đặc biệt của người dân địa phương lẫn cộng đồng mạng. Trên bề mặt đá xuất hiện những mảng màu vàng, sau đó nhanh chóng chuyển sang đỏ rực, nhìn từ xa như thể tảng đá đang "nở hoa" giữa dòng nước.

Một tảng đá nằm giữa sông ở xã Thạnh Bình, thành phố Đà Nẵng bất ngờ phủ màu vàng rồi chuyển đỏ rực trong những ngày đầu xuân. (Ảnh: Dân trí)

Hiện tượng lạ này khiến không ít người hiếu kỳ tìm đến tận nơi để chiêm ngưỡng. Bởi ngoài sắc đỏ nổi bật trên nền đá xám, vị trí của tảng đá lại nằm giữa khung cảnh sông nước khá nên thơ, ngay dưới cầu treo, càng làm cho cảnh tượng trở nên bắt mắt hơn. Nhiều người dân đã quay video, chụp ảnh đăng lên mạng xã hội, gọi vui đây là đá "nở hoa", tạo nên một làn sóng bàn luận khá sôi nổi.

Theo người dân sống quanh khu vực, hiện tượng đổi màu trên tảng đá bắt đầu xuất hiện từ những ngày Tết Bính Ngọ. Lúc đầu, trên bề mặt chỉ có một mảng nhỏ màu vàng. Tuy nhiên chỉ sau vài ngày, mảng màu ấy lan rộng hơn và chuyển dần sang đỏ chót. Đến thời điểm đẹp nhất, sắc đỏ nổi rõ thành từng dải dài bám trên mặt đá, tạo cảm giác như một lớp thảm mềm phủ lên bề mặt.

Tảng đá này tạo nên cảnh tượng lạ mắt khiến nhiều người kéo đến xem, chụp ảnh và bàn tán xôn xao trên mạng xã hội. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Người dân cho biết khi chạm tay vào khu vực có màu, cảm giác không giống bề mặt đá khô cứng bình thường mà mềm và mịn như rêu. Chính chi tiết này càng khiến nhiều người tò mò, bởi hiện tượng vừa lạ mắt vừa mang vẻ gì đó rất khác so với những tảng đá quen thuộc trên sông.

Một số người dân địa phương cho hay đây không phải lần đầu tiên tảng đá này "nở hoa". Những năm trước, hiện tượng tương tự cũng từng xuất hiện, trong đó lần gần nhất là vào năm 2024. Tuy vậy, do không xuất hiện thường xuyên mà chỉ vài năm mới lặp lại một lần, nên mỗi khi tảng đá đổi màu, khu vực này lại trở thành điểm đến bất ngờ của những người ưa khám phá, thích ghi lại những khoảnh khắc thiên nhiên hiếm gặp.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, sắc đỏ trên tảng đá đã bắt đầu nhạt dần. Nhiều mảng màu chuyển sang tông cam cà rốt, một số chỗ chỉ còn những đốm nhỏ. Dù vậy, hình ảnh tảng đá đỏ rực giữa sông trong những ngày vừa qua vẫn đủ để tạo nên sự chú ý lớn, nhất là khi nhiều người lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng này.

Chính quyền địa phương nói đây là hiện tượng tự nhiên, không liên quan yếu tố tâm linh

Trước sự xôn xao của dư luận, chính quyền địa phương đã lên tiếng làm rõ. Theo đại diện UBND xã Thạnh Bình, đây không phải hiện tượng bất thường hay bí ẩn, mà là một hiện tượng tự nhiên từng xuất hiện nhiều lần trước đó trên chính tảng đá này.

Một số người dân địa phương cho hay đây không phải lần đầu tiên tảng đá này "nở hoa". (Ảnh: Tuổi trẻ)

Lãnh đạo địa phương cho biết, tính đến nay tảng đá ở sông Trạm đã khoảng bốn lần xuất hiện tình trạng đổi màu như vậy. Hiện tượng này không diễn ra liên tục mỗi năm mà thường cách quãng vài năm mới lặp lại, vì thế mỗi lần xuất hiện đều khiến người dân chú ý.

Theo thông tin mà địa phương nắm được từ các chuyên gia, lớp màu vàng rồi đỏ bám trên đá thực chất là một dạng địa y. Đây là dạng cộng sinh giữa nấm và tảo, có thể phát triển trên bề mặt đá trong những điều kiện phù hợp về độ ẩm, ánh sáng, nhiệt độ và dòng nước. Nói cách khác, điều khiến nhiều người ngỡ như một hiện tượng lạ, thực chất lại là biểu hiện khá đặc biệt nhưng vẫn hoàn toàn bình thường của tự nhiên.

Theo thông tin mà địa phương nắm được từ các chuyên gia, lớp màu vàng rồi đỏ bám trên đá thực chất là một dạng địa y. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Việc chính quyền khẳng định đây không phải chuyện tâm linh cũng phần nào giúp làm dịu đi những suy đoán theo hướng huyền bí từng xuất hiện trên mạng xã hội. Bởi mỗi khi bắt gặp những hình ảnh khác thường trong tự nhiên, không ít người thường gắn chúng với điềm báo hoặc những cách lý giải truyền miệng. Trong trường hợp này, câu trả lời lại đến từ khoa học: tảng đá đổi màu vì có địa y phát triển, không phải vì một yếu tố bí ẩn nào khác.

Sự xuất hiện của những mảng đỏ rực trên tảng đá giữa sông Trạm có thể chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn, rồi nhanh chóng phai đi. Nhưng chính khoảnh khắc ấy đã đủ để khiến nhiều người thích thú, bởi giữa nhịp sống thường ngày, một chi tiết nhỏ của thiên nhiên cũng có thể tạo nên cảm giác mới lạ, khiến người ta muốn dừng lại ngắm nhìn lâu hơn một chút.

