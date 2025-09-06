Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh và đoạn clip ghi lại cảnh tượng đặc biệt trước cổng một công ty may mặc trong Khu công nghiệp VSIP Hải Phòng. Ngay lập tức, những hình ảnh này đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.

Cảnh tượng lạ tại cổng công ty ở Hải Phòng trong tháng "cô hồn" khiến ai đi ngang cũng ngỡ ngàng

Trong clip, trước cổng công ty bày biện rất nhiều sạp, trên đó là hoa quả, bánh kẹo cùng đủ loại mũ nón, giày dép, quần áo rực rỡ sắc màu. Thoạt nhìn, nhiều người ngỡ rằng nơi đây đang tổ chức một hội chợ hàng tiêu dùng thu nhỏ.

Thế nhưng khi quan sát kỹ, ai nấy đều không khỏi bất ngờ: toàn bộ những món đồ kia đều là hàng mã. Phía trước còn đặt sẵn cả một dàn ngựa giấy. Thực chất, khung cảnh ấy chính là mâm cúng rằm tháng 7 quy mô lớn mà công ty chuẩn bị.

Theo tìm hiểu, đây không phải lần đầu doanh nghiệp này tổ chức lễ cúng hoành tráng như vậy. Nhiều năm qua, cứ đến rằm tháng 7, công ty đều chuẩn bị mâm lễ đầy đủ, tươm tất. Sau phần nghi lễ, các loại hoa quả, bánh kẹo được chia đều và phát cho công nhân các bộ phận. Tại bàn ăn trưa cùng ngày, nhiều người lao động đã có sẵn hoa quả, bánh kẹo từ chính mâm cúng để cùng nhau thưởng thức.

Mâm lễ cúng rằm tháng 7 gây xôn xao tại khu công nghiệp Vsip Hải Phòng

Ảnh: FB

Khoảnh khắc mâm cúng được chia sẻ rộng rãi khiến nhiều người không khỏi bất ngờ và xuýt xoa, “Đúng là mâm cúng công ty, hoành tráng quá, nhìn mà choáng ngợp.”

Không chỉ là nghi lễ tâm linh, mâm cúng rằm tháng 7 “khổng lồ” trước cổng công ty đã trở thành nét văn hóa đặc biệt, khiến người xem ấn tượng.

Tại sao tháng 7 âm lịch được gọi là tháng cô hồn?

Theo quan niệm dân gian, tháng 7 âm lịch hằng năm là tháng cửa địa ngục được mở ra để các linh hồn được phép trở về dương gian. Đây cũng là lúc những linh hồn không nơi nương tựa (cô hồn) có thể lang thang và quấy nhiễu chúng ta. Chính vì vậy, tháng 7 âm lịch hằng năm được gọi là tháng cô hồn.

Cúng cô hồn tháng 7 là lễ cúng để thể hiện lòng từ bi, giúp đỡ các linh hồn lang thang được no đủ để không quấy phá cuộc sống của người dân ở trần gian. Lễ cúng này đã gắn liền với văn hóa tín ngưỡng của người dân Việt Nam từ xưa tới nay.

