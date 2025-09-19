Ngày 13/9 vừa qua, một nhà hàng lẩu ở Thượng Hải (Trung Quốc) bỗng trở thành tâm điểm chú ý khi một chàng trai trẻ tổ chức sinh nhật lần thứ 55 cho cha ngay tại bàn ăn, trước đông đảo thực khách. Điều khiến nhiều người xúc động là anh đã đứng lên kể về quãng đời cơ cực của gia đình, rồi quỳ xuống dập đầu ba lần trước mặt cha mình.

Theo chia sẻ, chàng trai sinh ra ở nông thôn trong một gia đình khó khăn. Cha anh mắc bệnh võng mạc, hầu như không còn thị lực. Mẹ anh chỉ cao 1m45, từng ngày gồng mình kéo hàng chục xe gạch trong xưởng để nuôi con ăn học, cho đến khi bị đột quỵ, liệt nửa người. Dù nghèo khổ và bệnh tật, họ vẫn cố cho anh được đi học. Không phụ lòng cha mẹ, anh đã trở thành sinh viên Y khoa tại Đại học Khoa học và Công nghệ An Huy, là niềm tự hào của cả làng khi là người đầu tiên thi đỗ đại học.

Người con trai tổ chức sinh nhật tuổi 55 cho cha mình tại một nhà hàng và đứng lên chia sẻ với các thực khách khác về những vất vả cha mẹ mình từng phải trải qua

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, khi anh còn chưa kịp báo đáp cha mẹ thì một bi kịch khác lại ập đến. Trong lúc anh đang chuẩn bị bảo vệ luận án để học tiếp tại Đại học Y Nam Kinh, mẹ anh phát bệnh nặng, gia đình không có tiền chữa trị. Chàng trai buộc phải gác lại con đường học hành, từ bỏ giấc mơ nghiên cứu để gánh khoản nợ hơn 100.000 nhân dân tệ (tương đương gần 370 triệu đồng) tiền thuốc thang. Anh đã phải rời quê, đến Thượng Hải làm việc để mưu sinh và tiếp tục lo cho cha mẹ.

"Cha mẹ tôi tuy nghèo khó và bệnh tật, nhưng trong lòng tôi, họ là những người vĩ đại nhất. Tôi chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ, chỉ thấy biết ơn và tự hào" , anh nói.

Nam thanh niên thậm chí còn quỳ xuống lạy 3 cái để bày tỏ lòng biết ơn với cha mình

Theo clip được đăng tải, ngay sau khi nam thanh niên dứt lời, tiếng vỗ tay, tiếng chúc mừng sinh nhật vang lên khắp nhà hàng. Một người khách thậm chí còn lặng lẽ thanh toán toàn bộ hóa đơn bữa tiệc.

Tuy nhiên, trên mạng xã hội, làn sóng tranh cãi lại nổ ra. Một số cư dân mạng bày tỏ sự khen ngợi trước lòng hiếu thảo của anh con trai: "Người con này thật sự có hiếu, dám công khai bày tỏ lòng biết ơn cha mẹ, không phải ai cũng đủ can đảm làm vậy", "Xem clip mà khóc, ước gì mình cũng còn cha mẹ để bày tỏ như thế"...

Nhưng cũng có không ít ý kiến trái chiều được để lại bên dưới đoạn video: "Hiếu thuận thì cứ làm, cần gì phải kể lể giữa chốn đông người. Nghe cứ như đang diễn", "Tôi ngồi ăn mà có người đứng lên kể khổ thì cũng hơi khó xử, ai muốn bị ép cảm động chứ?", "Con gọi thẳng tên cha mẹ, rồi quỳ lạy giữa nhà hàng, tôi thấy chưa chắc cha mẹ đã thoải mái"...

Một số cư dân mạng còn phát hiện anh thường xuyên đăng video về cha mẹ từ đầu năm nay, đã có gần 20.000 người theo dõi. Clip sinh nhật lần này đạt hơn 100.000 lượt thích và được báo chí đưa tin. Điều đó càng khiến nhiều người nghi ngờ anh "làm content để nổi tiếng".

Nhiều người nghi ngờ anh chàng đang làm content để kiếm view, kiếm like

Trước những lời dị nghị, chàng trai đã công khai thêm nhiều đoạn tư liệu cũ, chẳng hạn như cảnh cha bị gọi miệt thị là "người mù", cảnh mẹ anh gục ngã vì lao lực, hay khi cha mẹ anh ăn mì mốc do quá nghèo. Anh cho biết chính những ký ức đau đớn đó khiến mình muốn bù đắp, đưa cha mẹ lên thành phố, cho họ trải nghiệm những điều giản đơn mà trước đây chưa từng có, từ ăn thử sầu riêng, đi thủy cung đến dạo chơi trong khuôn viên đại học.

Sau buổi tiệc, cha anh nói trong niềm hạnh phúc: "Ở quê người ta gọi tôi là ông mù, nhưng chưa ai trong làng được tổ chức sinh nhật như thế này cả!". Câu nói giản dị ấy cũng chính là lý do khiến nhiều người tin rằng, dù cách thể hiện còn gây tranh cãi, nhưng tình yêu thương của một người con dành cho cha mẹ là điều không thể phủ nhận.

Bởi suy cho cùng, sau tất cả, sự hy sinh của cha mẹ là nền tảng để con cái trưởng thành, còn lòng biết ơn của con là món quà quý giá nhất mà cha mẹ mong đợi.