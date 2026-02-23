Cảnh tượng lạ cả dàn sao Running Man quỳ lạy khóc lóc thảm thiết trên sóng truyền hình

Sáng 23/2, tờ News1 đưa tin, tập mới nhất của chương trình Running Man (kênh SBS) đã phát sóng bữa tiệc sinh nhật mừng tuổi 60 của Ji Suk Jin. Tại hội trường nơi diễn ra bữa tiệc, ekip đã chuẩn bị 1 chiếc bánh sinh nhật xếp tầng khổng lồ cùng bàn tiệc đầy ắp những món ăn ngon. Không chỉ ekip, dàn sao của Running Man cũng mong muốn mang tới 1 buổi sinh nhật ý nghĩa, đầy ắp kỷ niệm đẹp cho Ji Suk Jin.

Đảm nhận vai trò người dẫn chương trình cho buổi sinh nhật, MC quốc dân Yoo Jae Suk đã mở màn bữa tiệc bằng lời chúc chân thành: "Chúc mừng sinh nhật tuổi 60 của 1 huyền thoại sống, người anh cả trong Running Man - anh Ji Suk Jin!". Cùng với đó, những thước phim sống động về hành trình 16 năm đồng hành cùng Running Man của Ji Suk Jin đã được phát sóng trên màn hình, khiến khán giả không khỏi bồi hồi xúc động.

Chứng kiến tình cảm mà ekip và đàn em dành cho mình, Ji Suk Jin không giấu nổi niềm xúc động: "Tất cả đều nhờ có mọi người (nên tôi mới đồng hành cùng chương trình lâu tới vậy), tôi xin chân thành cảm ơn".

Sau đó, nam nghệ sĩ họ Ji đã trang trọng thực hiện nghi lễ quỳ lạy để gửi lời tri ân đến những khán giả đang theo dõi chương trình. Trước hành động chân thành của người anh cả Running Man, các thành viên còn lại của chương trình đã nổ những tràng pháo tay nồng nhiệt, tạo nên bầu không khí vui vẻ trong buổi tiệc.

Ji Suk Jin quỳ lạy cảm ơn khán giả ngay trên sóng truyền hình. Ảnh: X

Đúng trong thời khắc này, Yoo Jae Suk đưa ra đề nghị: "Chúng ta cũng nên quỳ lạy anh cả Suk Jin 1 lần chứ nhỉ?". Hưởng ứng lời đề nghị của MC họ Yoo, các thành viên Running Man đã thành tâm cúi lạy với mong muốn cầu chúc sức khỏe và bình an cho Ji Suk Jin. Đáp lại, Ji Suk Jin cũng quỳ lạy đáp lễ những người em thân thiết trong chương trình, qua đó khẳng định tinh thần đồng đội gắn kết của dàn sao Running Man.

Các thành viên Running Man quỳ lạy chúc mừng sinh nhật Ji Suk Jin. Đáp lại, Ji Suk Jin cũng cúi lạy đáp lễ những người em thân thiết. Ảnh: X

Cũng trong tiệc sinh nhật mới đây, Haha khiến người hâm mộ không khỏi thích thú khi gửi tới đàn anh Ji Suk Jin những lời khen tặng đầy ý nghĩa: "Anh ấy không hề già đi qua năm tháng mà đang trở nên chín muồi hơn theo thời gian". Trong khi đó, Kim Jong Kook hết lời khen ngợi Ji Suk Jin trông trẻ hơn hẳn so với tuổi thật dù đã bước sang tuổi lục tuần.

Các nghệ sĩ cũng không kìm được những giọt nước mắt xúc động khi chia sẻ lòng biết ơn đối với anh cả Ji Suk Jin sau 16 năm đồng hành cùng Running Man. Đáng chú ý, Ji Ye Eun đã bật khóc nức nở khi chia sẻ rằng tiền bối Ji Suk Jin là người thực sự rất đáng kính trọng.