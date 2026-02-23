Vào ngày thứ Sáu vừa qua (20/2), các cơ quan chức năng Trung Quốc đã chính thức kích hoạt phản ứng khẩn cấp cấp độ IV để đối phó với các thảm họa khí tượng nghiêm trọng. Cục Khí tượng Trung Quốc cho biết cuối tuần qua, nhiều khu vực đã phải hứng chịu gió mạnh và bão cát.

Cùng ngày, Trung tâm Khí tượng Quốc gia (NMC) đã đưa ra cảnh báo vàng về gió mạnh và bão cát, kèm theo đó là cảnh báo xanh về một đợt không khí lạnh. Theo dự báo của NMC, gió mạnh sẽ xuất hiện tại các khu vực bao gồm Tân Cương, Nội Mông, Cam Túc, Ninh Hạ, Thanh Hải, Thiểm Tây, cũng như khu vực Hoa Bắc, Đông Bắc và bán đảo Sơn Đông.

Do tác động của gió lớn, các khu vực bao gồm Tân Cương, Nội Mông, Cam Túc, Ninh Hạ, Thanh Hải, Thiểm Tây, cũng như khu vực Hoa Bắc, Đông Bắc và bán đảo Sơn Đông.

cùng với phía Bắc tỉnh Hà Nam đã xuất hiện cát bay hoặc bụi lơ lửng, một số nơi thậm chí xảy ra bão cát hoặc bão cát dữ dội.

Trận bão cát này được ghi nhận là tồi tệ nhất từ đầu năm đến nay tại Trung Quốc, gây ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 50 thành phố ở miền Bắc. Các cơ quan khí tượng địa phương cho biết những luồng cát bụi này đang có xu hướng di chuyển dần xuống phía Nam, đe dọa các khu vực như Thượng Hải và Giang Tô.

Những hình ảnh được ghi nhận cuối tuần qua

Tại thủ đô Bắc Kinh, tầm nhìn tiếp tục duy trì ở mức thấp khi bụi mịn bao phủ hoàn toàn các danh thắng nổi tiếng, tiêu biểu là di tích Viên Minh Viên. Tuy nhiên, nhiều khách du lịch vẫn bất chấp điều kiện thời tiết khắc nghiệt để tham quan Vạn Lý Trường Thành và Tử Cấm Thành.

"Bão bụi" tại Bắc Kinh

Chỉ số chất lượng không khí tệ nhất được ghi nhận tại Nội Mông, nơi khởi nguồn của các đợt bão cát năm nay dọc theo biên giới giữa Mông Cổ và Nội Mông. Hiện tượng thời tiết này cũng gây đình trệ hoạt động hàng không, làm trì hoãn 30% số chuyến bay tại Sân bay Quốc tế Đại Hưng Bắc Kinh vào ngày thứ Bảy (21/2).

Nguồn: China Daily, TVB