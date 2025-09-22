Cảnh tượng kinh hoàng trước thời điểm siêu bão mạnh nhất thế giới năm 2025 Ragasa đổ bộ

Theo cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA), Siêu bão Ragasa lúc 7 giờ sáng (22/9) được phân loại là bão cực mạnh - violent typhoon. Đây là cấp phân loại cao nhất đối với xoáy thuận nhiệt đới ở khu vực tây bắc Thái Bình Dương với cường độ gió lên tới 205 km/giờ. Cơn bão Ragasa còn mạnh hơn so với Yagi năm 2024.

Với sức gió duy trì lên tới 270 km/h trong thời gian ngắn, bão Ragasa hiện nằm ở phía đông bắc Manila, Philippines - trở thành cơn bão mạnh nhất trên Trái Đất năm 2025 cho đến nay.

Trước thời điểm cơn bão chính thức đổ bộ, theo những hình ảnh được ghi lại, sóng lớn từ ngoài khơi bắt đầu tràn vào khu vực trũng thấp ở bờ đông Basco (Batanes, Philippines). Có thể xảy ra một đợt triều cường mạnh khi siêu bão tiếp tục tiến sát hơn.

Nguồn: X/JordanHallWX

Từ hình ảnh vệ tinh cho thấy một mắt bão rõ ràng, nhỏ gọn với các dải bão đối xứng cao, dấu hiệu rõ ràng cho thấy đây là một cơn bão cực kỳ lớn và đã trưởng thành.





Trước tình hình này, Chính phủ Philippines đã yêu cầu đóng cửa toàn bộ trường học, cơ quan công sở tại thủ đô Manila và 29 tỉnh khác. Bộ trưởng Nội vụ Jonvic Remulla kêu gọi chính quyền địa phương “không được lãng phí thời gian” và phải khẩn trương sơ tán người dân khỏi các khu vực nguy hiểm.

Philippines là quốc gia đầu tiên nằm trên đường đi của các cơn bão từ Thái Bình Dương, trung bình mỗi năm phải hứng chịu khoảng 20 cơn bão và siêu bão. Điều này khiến hàng triệu người dân ở những vùng dễ xảy ra thiên tai luôn sống trong cảnh nghèo đói, bấp bênh.

Các nhà khoa học cũng cảnh báo, bão đang có xu hướng ngày càng dữ dội hơn khi Trái đất nóng lên dưới tác động của biến đổi khí hậu do con người gây ra.

CWA cũng đưa tin rằng một cơn bão khác, Neoguri, đang hoạt động ở tây bắc Thái Bình Dương vào sáng Chủ Nhật (21/9), nằm cách Đài Bắc khoảng 3.110 km về phía đông bắc và ở phía đông Nhật Bản.

Bão Neoguri đang di chuyển theo hướng tây bắc lên phía bắc, mang theo sức gió duy trì ở mức 184 km/giờ và giật lên tới 227 km/giờ.

Theo The Weather Network, CNA, AFP