Cảnh tượng kinh hoàng trong trận động đất 7,7 độ rung chuyển Indonesia: Nhiều công trình đổ sập, người dân hoảng loạn sơ tán

Một trận động đất mạnh 7,7 độ xảy ra ngoài khơi đảo Flores, Indonesia, sáng 15/8, làm rung chuyển nhiều khu vực, khiến người dân hoảng loạn sơ tán.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất xảy ra sáng này 15/8 với tâm chấn nằm cách thành phố Ende, tỉnh Đông Nusa Tenggara khoảng 68 km về phía Tây Bắc. Sau đó, khu vực này tiếp tục ghi nhận nhiều dư chấn.

Cơ quan địa vật lý quốc gia Indonesia đã phát cảnh báo sóng thần và khuyến cáo người dân nhanh chóng di chuyển đến nơi cao, tránh xa các bãi biển và khu vực ven biển. Cảnh báo này sau đó được dỡ bỏ.

Hiện chưa có thông tin về thương vong do trận động đất.

Clip: CNN

USGS ước tính khoảng 500.000 người đã trải qua rung chấn rất mạnh hoặc nghiêm trọng. Mức độ rung lắc này có thể gây hư hại nhẹ đến vừa đối với các công trình được xây dựng kiên cố, đồng thời gây thiệt hại nghiêm trọng cho những công trình có kết cấu yếu.

Cảnh tượng kinh hoàng trong trận động đất 7,7 độ rung chuyển Indonesia: Mái hội trường bất ngờ đổ sập khi nhiều người đang dự lễ, người dân hoảng loạn sơ tán

Ảnh: Selo/AFP/Getty Images



Người dân hoảng loạn chạy khỏi nhà

Trận động đất được cảm nhận trên diện rộng tại Flores, hòn đảo có địa hình nhiều núi thuộc quần đảo Sunda. Đây cũng là khu vực nổi tiếng với những hồ núi lửa nhiều màu sắc và là cửa ngõ dẫn đến Vườn quốc gia Komodo, nơi sinh sống của loài kỳ đà Komodo - loài thằn lằn lớn nhất thế giới.

Flores có khoảng 2 triệu dân, phần lớn sinh sống rải rác tại các ngôi làng nhỏ.

Những video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy một số công trình bị sập trong lúc mặt đất rung chuyển. Người dân hoảng loạn chạy ra ngoài, trong khi bụi đất bao phủ khu vực.

Tại Chủng viện Thánh Phêrô ở làng ven biển Sikka, các chủng sinh đang tham dự thánh lễ buổi sáng thì mái một hội trường bị sập, khiến mọi người hoảng loạn bỏ chạy.

Người dân hoảng loạn chạy ra khỏi nhà (Ảnh: Arnold Welianto/AFP/Getty Images)



Cha Guidelbertus Tanga, hiệu trưởng chủng viện, cho biết các chủng sinh và nữ tu đã phải chạy ra ngoài trong lúc mái nhà đổ xuống. Theo ông, ít nhất một linh mục bị gãy chân sau khi nhảy từ tầng hai của một tòa nhà trong lúc động đất xảy ra.

Một phụ nữ 51 tuổi ở thị trấn Talibura cho biết trận động đất xảy ra rất mạnh, buộc cả gia đình bà phải lập tức chạy khỏi nhà.

“Chúng tôi đang nghỉ ngơi cùng gia đình. Có 13 người ở trong nhà và tất cả đều chạy ra ngoài để tự cứu mình”, người phụ nữ tên Nona nói với Reuters.

Một thiếu niên 16 tuổi sống tại khu vực này cho biết đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận một trận động đất mạnh đến vậy. Cậu lập tức chạy lên khu vực cao hơn sau khi nhận được cảnh báo.

“Tôi rất sốc vì trận động đất. Lúc đó tôi đang ngủ”, Yoan Rinto nói, đồng thời cho biết bản thân vẫn còn hoảng loạn và lo lắng.

Indonesia nằm trên “Vành đai lửa” Thái Bình Dương

Indonesia là quốc gia quần đảo với hơn 17.000 hòn đảo và thường xuyên hứng chịu các trận động đất do nằm trên “Vành đai lửa” Thái Bình Dương - khu vực có hoạt động địa chấn và núi lửa mạnh hàng đầu thế giới.

Vành đai này trải dài quanh Thái Bình Dương, từ Nhật Bản và Indonesia đến California và Nam Mỹ, nơi thường xuyên xảy ra động đất và các hoạt động núi lửa.

Indonesia từng hứng chịu nhiều thảm họa động đất nghiêm trọng.

Toà nhà bị hư hại nghiêm trọng sau trận động đất ngày 15/8 (Ảnh: Selo/AFP/Getty Images)



Năm 2004, một trận động đất mạnh 9,1 độ xảy ra ngoài khơi đảo Sumatra đã gây ra thảm họa sóng thần tại Ấn Độ Dương. Hơn 220.000 người thiệt mạng tại các quốc gia ven Ấn Độ Dương, trong đó hơn một nửa số nạn nhân ở Indonesia.

Năm 2018, đảo Lombok cũng hứng chịu trận động đất mạnh 6,9 độ khiến hàng trăm người thiệt mạng. Cùng năm, một trận động đất mạnh 7,5 độ kèm sóng thần xảy ra tại đảo Sulawesi, khiến hàng trăm người khác thiệt mạng.

Trận động đất 7,7 độ xảy ra ngoài khơi Flores sáng 15/8 tiếp tục cho thấy mức độ dễ tổn thương của Indonesia trước các thảm họa địa chấn, đặc biệt tại những khu vực đông dân cư và có nhiều công trình xây dựng không kiên cố.

Nguồn: CNN