HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Cảnh tượng không tin nổi lúc nửa đêm tại cổng trường tiểu học khiến ai cũng rùng mình: Có 1 kiểu giáo dục thật đáng sợ!

Minh Châu |

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng cảnh sát đã có mặt tại hiện trường.

Sự việc xảy ra ngày 30/3 tại thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), đang thu hút sự chú ý của dư luận về trách nhiệm giám sát trẻ em và hệ lụy của việc giáo dục con trẻ phục tùng tuyệt đối.

Đứng chờ suốt 2 tiếng trong đêm lạnh

Vào lúc 1 giờ 40 phút sáng, một người đàn ông được xác định là ông nội đã đưa cháu gái đang học tiểu học đến cổng trường. Ngay sau khi để đứa trẻ lại, người này lập tức rời đi, mặc cho cổng trường vẫn khóa chặt và xung quanh không một bóng người.

Đến khoảng 3 giờ sáng, một người dân địa phương tên Lưu trong lúc đi dạo đã phát hiện bóng người đứng bất động trước cổng trường. Ban đầu, ông Lưu lầm tưởng đó là một bức tượng quảng cáo hoặc biển báo. Khi lại gần, ông bàng hoàng nhận ra đó là một bé gái mặc đồng phục, đeo khăn quàng đỏ, đứng nghiêm túc giữa thời tiết lạnh giá.

Đáng chú ý, thay vì sợ hãi hay khóc lóc như những đứa trẻ cùng trang lứa, bé gái này tỏ ra bình thản đến mức đáng ngại. Trả lời câu hỏi của ông Lưu, đứa trẻ chỉ nói ngắn gọn: "Ông nội đưa cháu đến đây" . Em không hề phản kháng hay thắc mắc về việc phải đi học vào khung giờ bất thường, mà chỉ đứng yên tại chỗ theo đúng chỉ thị của người lớn.

Cảnh tượng rùng mình tại trường tiểu học: Giáo dục trẻ ngoan hay đau khổ? - Ảnh 1.

Cảnh tượng khiến nhiều người bức xúc

Hồi chuông cảnh báo về sự "ngoan ngoãn" tiêu cực

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng cảnh sát đã có mặt tại hiện trường. Qua kiểm tra đồ dùng học tập, cảnh sát tìm thấy số điện thoại người thân. Tuy nhiên, khi liên lạc, người ông nội phản hồi trong trạng thái mơ hồ, không giải thích rõ lý do bỏ mặc cháu giữa đêm khuya. Theo tính toán, tính đến thời điểm được phát hiện, bé gái đã đứng đơn độc hơn 120 phút trong bóng tối.

Vụ việc không chỉ dừng lại ở sự tắc trách của người giám hộ, dù nguyên nhân có thể do nhầm lẫn thời gian hay vấn đề sức khỏe của người già mà còn làm dấy lên tranh luận về cách giáo dục "trẻ ngoan".

Các chuyên gia tâm lý xã hội nhận định, sự bình tĩnh đến lạ lùng của bé gái là biểu hiện của sự phục tùng mang tính bệnh lý. Đứa trẻ đã được rèn luyện để tuân thủ mọi mệnh lệnh của người lớn mà không dám nghi ngờ, ngay cả khi mệnh lệnh đó vô lý và đe dọa đến sự an toàn của bản thân.

Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn chưa đưa ra kết luận cuối cùng về động cơ của người ông. Tuy nhiên, hình ảnh đứa trẻ đứng lặng lẽ như một "bức tượng" giữa đêm khuya là lời cảnh báo đanh thép về việc bảo vệ quyền trẻ em và sự cần thiết phải dạy trẻ kỹ năng phản biện thay vì chỉ biết vâng lời tuyệt đối.

Tags

cảnh sát

bé gái

cảnh tượng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại