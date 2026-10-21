Cảnh tượng không ngờ lúc nửa đêm trước cửa ngôi nhà có bà bầu chuẩn bị đi sinh, gần 3 triệu lượt xem

Khoảng 23 giờ 25 phút, chị Ngân cảm nhận có dấu hiệu chuyển dạ nên thông báo với chồng. Anh Bảo lập tức bật dậy, xách đồ đạc nhanh chân chạy ra xe.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại khoảnh khắc người chồng đưa vợ đi sinh nhưng gặp sự cố hy hữu, thu hút gần 3 triệu lượt xem với rất nhiều tương tác hài hước.

Trong đoạn clip, người phụ nữ khệ nệ ôm bụng bầu lớn đang đi từ trong nhà ra phía chiếc ô tô đỗ bên đường còn người chồng tất bật xách đồ cho vào cốp xe.

Sau đó, người chồng nhanh chóng bước lên xe. Tuy nhiên khi người vợ đang định mở cửa sau để lên xe thì chiếc xe đã bất ngờ lao đi trong sự ngỡ ngàng của bà bầu. Theo hình ảnh trên camera, sự việc xảy ra vào khoảng 23 giờ 25 phút ngày 14/10.

Khoảnh khắc khiến nhiều người bật cười, để lại những bình luận dí dỏm: “Đến bệnh viện bác sĩ hỏi: “Ai đẻ” thì biết trả lời sao đây?”; “Thương ông bố chắc hồi hộp, lo lắng cho vợ quá”; “Chồng còn gấp gáp hơn vợ nữa”; "Chị vợ kiểu: "Rồi ông tự đi lên bệnh viện mà sinh đi nha";...

Được biết, đôi vợ chồng trong đoạn clip là anh Huỳnh Gia Bảo và vợ là chị Lý Thị Tuyết Ngân (SN 1999, trú tại Đồng Tháp).

Đoạn clip ghi lại cảnh anh Bảo sốt sắng đưa vợ đi sinh nhưng lại... để quên bà bầu khiến nhiều người bật cười. (Clip: Quốc An Store)

Thông tin trên báo Dân trí cho biết, thời điểm trên, chị Ngân đang mang thai lần thứ 2 ở tuần thứ 38. Cảm thấy có dấu hiệu bắt đầu chuyển dạ nên chị vội thông báo cho chồng. Nghe vậy, anh Bảo lập tức bật dậy, nhanh tay xách những túi đồ đi sinh mà 2 vợ chồng đã chuẩn bị từ trước rồi vội vã chạy ra xe. Tuy nhiên, anh không kịp để ý là vợ vẫn đang chậm rãi đi ra và chưa kịp mở cửa lên xe.

Sau khi chạy được khoảng 20m, anh Bảo đã phát hiện sự việc nên vội vàng quay đầu xe để đón vợ. Lúc này, chị Ngân vẫn đứng trước cửa nhà, ngơ ngác nhìn chồng. Người đàn ông lập tức xin lỗi vợ và kết quả nhận lại là một trận “mắng yêu”.

Anh Bảo bộc bạch, bình thường anh vốn là người ký tính, hôm đó, có lẽ do chưa tỉnh táo nên anh cuống quá, bỏ quên người cần đưa đi sinh. Sau khi đón vợ lên xe, anh đưa vợ tới bệnh viện cách nhà vài cây số để kiểm tra song qua thăm khám, bác sĩ nói chị Ngân về nhà chờ thêm vì chưa chuyển dạ. Dự kiến, người phụ nữ sẽ sinh em bé trong vài ngày tới.