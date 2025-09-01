Cảnh tượng hiếm thấy: Sông Tô Lịch hóa xanh, cá bơi tung tăng giữa lòng Hà Nội

Sáng 1/9, nhiều đoạn sông Tô Lịch bất ngờ hiện lên với dòng nước trong xanh, khác hẳn hình ảnh ô nhiễm nặng nề vốn ám ảnh người dân Hà Nội suốt nhiều thập kỷ. Những mảng nước lấp lánh dưới nắng đầu thu, ít mùi hôi, khiến không ít người dân hai bên bờ xúc động, dừng lại chiêm ngưỡng và ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ.

Theo kế hoạch của UBND TP Hà Nội, việc “hồi sinh” sông Tô Lịch phải hoàn thành trước dịp Quốc khánh 2/9. Trong nhiều tháng qua, các đơn vị chức năng và nhà thầu đã triển khai hàng loạt hạng mục: Xử lý ô nhiễm, cải tạo dòng chảy, nạo vét bùn, lắp đặt hệ thống xử lý nước thải và áp dụng công nghệ mới. Nhờ sự nỗ lực bền bỉ, đến nay, những kết quả đầu tiên đã hiện rõ.

Trong nhiều tháng qua, các đơn vị chức năng và nhà thầu đã triển khai hàng loạt hạng mục để "hồi sinh" dòng sông

Sáng 1/9, nhiều đoạn sông Tô Lịch bất ngờ hiện lên với dòng nước trong xanh, khác hẳn hình ảnh ô nhiễm nặng nề vốn ám ảnh người dân Hà Nội suốt nhiều thập kỷ

Điều khiến người dân phấn khởi nhất là sự xuất hiện của đàn cá bơi lội dưới làn nước trong vắt - tín hiệu rõ ràng cho thấy hệ sinh thái đang dần phục hồi. Dòng sông phẳng lặng, soi bóng những dãy nhà cao tầng và hàng cây xanh hai bên, gợi nên khung cảnh thơ mộng mà bao thế hệ người Hà Nội chỉ dám mơ ước.

Hình ảnh tòa nhà, hàng cây soi bóng xuống dòng sông khiến nhiều người bất ngờ

Chị Nguyễn Thị Hương (35 tuổi, Hà Nội) xúc động chia sẻ: “Bao năm nay, cứ mở cửa sổ là mùi hôi thối từ sông bốc lên, ngày nắng nóng càng khổ sở. Giờ thì khác hẳn: nước trong, mùi khó chịu giảm nhiều. Cả gia đình tôi thấy nhẹ nhõm, chỉ mong dòng sông này thật sự được cứu.”

Những ngày này, nước từ hồ Tây đang được bổ cập để “hồi sinh” sông Tô Lịch. Nhờ đó, mực nước dâng cao rõ rệt so với cùng kỳ, dòng chảy chuyển sang màu xanh trong, mùi hôi giảm đáng kể. Việc xả nước từ hồ Tây ra sông sẽ tiếp tục được duy trì trong thời gian tới, hứa hẹn mang lại sức sống mới cho dòng sông lịch sử của Thủ đô.

Cảnh tượng thơ mộng hiếm thấy...