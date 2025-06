Gần đây, nhiều cư dân sống tại khu dân cư "Trung Hải Kiến Quốc Lý" trên đường Tây Tạng Nam, quận Hoàng Phố, thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) đã phản ánh về tình trạng một cụ bà sống một mình trong khu vực. B bà không chỉ tích trữ rác thải bên trong nhà mà còn chất đầy vật dụng sinh hoạt ra cả hành lang chung và khu vực thang máy, khiến cả tòa nhà ngập trong mùi hôi, khó chịu.

Theo hình ảnh do cư dân cung cấp, hành lang công cộng tầng 16 tòa nhà số 13 của khu dân cư bị chất đầy rác thải như hộp cơm thừa, cà phê uống dở và nhiều túi nilon không rõ bên trong chứa gì. Tất cả đều được tích trữ bởi chủ nhân căn hộ 1603 – bà Trình.

Anh Lý, cư dân sống ở tầng 15 cho biết, do lượng rác quá lớn, lâu ngày dẫn đến mốc meo và ăn mòn sàn nhà, một số khu vực thậm chí đã bị thấm dột, nhưng đội sửa chữa không thể tiếp cận để khắc phục.

"Người bình thường không thể bước vào được, không nói quá đâu – ruồi, muỗi, gián, côn trùng bay đầy nhà. Trong nhà bà ấy có bộ ghế sofa nhập khẩu nguyên chiếc từ Ý, trị giá hơn 200.000 tệ (tương đương 700 triệu đồng), nhưng cũng bị chất đầy rác nhặt về. Không chỉ là các thùng carton, mà cả rác sinh hoạt thông thường bà ấy cũng gom lại chất lên đó.

Bồn tắm trong nhà vệ sinh thì đầy kín rác. Nếu bạn bước vào nhà bà ấy, sẽ thấy ruồi, muỗi, côn trùng, rết, gián đều có, còn ở hành lang thì thậm chí có cả chuột. Tình trạng hiện tại của bà ấy đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả tòa nhà chúng tôi." - Anh Lý bức xúc nói.

Chị Vương, một cư dân khác ở tầng 15 chia sẻ, trước tình trạng môi trường sống tồi tệ như vậy, đã có hàng xóm không chịu nổi nên buộc phải bán nhà chuyển đi.

"Bà ấy đi nhặt rác ba lần một ngày. Cặp vợ chồng trẻ sống ở tầng chúng tôi không thể chịu đựng nổi, đã bán nhà và rời đi. Chủ nhà mới khi vừa dọn đến hôm sau đã tức giận đến mức lên tầng trên mắng bà ấy, mà không chỉ một lần – họ đã lên mắng bà ấy mấy lần rồi."

Theo khảo sát trong năm 2024, giá nhà tại khu vực trung tâm thành phố Thượng Hải dao động trung bình từ 145.000 đến 210.000 tệ/m² (tương đương khoảng 522 đến 756 triệu đồng cho một mét vuông). Giá trung bình các căn hộ tại khu "Trung Hải Kiến Quốc Lý" vào khoảng 230.000 tệ/m² (khoảng 828 triệu đồng), còn căn hộ của cụ bà này rộng 157m², tổng giá trị hơn 36 triệu tệ (tương đương khoảng 130 tỷ đồng).

Do hành vi tích trữ và chất đống đồ đạc của bà Trình đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn công cộng và môi trường sống của các hộ dân xung quanh, những cư dân khác đã nhiều lần đến tận nơi khuyên nhủ, thậm chí đã báo cả cảnh sát và quản lý đô thị. Tuy nhiên, do bà này có biểu hiện cảm xúc không ổn định nên tình trạng chất rác vẫn chưa thể được giải quyết.

Tiến triển mới nhất: Đã liên lạc được với chồng bà Trình. Người chồng cho biết sẽ đứng ra giải quyết vụ việc.

Liên quan đến việc này, nhân viên ủy ban khu dân cư cho biết, hiện không có ghi nhận nào cho thấy bà Trình mắc bệnh lý tâm thần. Trên thực tế, vào năm 2023, họ đã từng làm việc với bà Trình và người thân của bà về vấn đề tích trữ rác thải.

Nhân viên ủy ban khu dân cư cho biết, trong suốt ba năm qua, họ cùng với ban quản lý khu đã nhiều lần đến tận nơi vận động, tổng số lần dọn dẹp rác thải tích trữ đã lên đến hàng trăm lần. Trong đó, các chiến dịch dọn dẹp quy mô lớn với sự phối hợp của lực lượng bảo vệ khu phố, cảnh sát và tình nguyện viên địa phương đã được tổ chức không dưới 10 lần, "Mỗi lần đều thu gom được ít nhất hàng chục bao rác".

Nhân viên cho biết, do thói quen sinh hoạt của bà cụ, chồng bà đã lựa chọn sống ly thân. Sau nhiều lần liên hệ, họ đã đạt được thỏa thuận với người chồng, hy vọng ông sẽ phối hợp với chính quyền địa phương để sớm thuyết phục bà Trình đi khám sức khỏe và điều trị nếu cần, đồng thời chấm dứt tình trạng tích trữ rác

Theo Sohu