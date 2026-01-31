Cảnh tượng gây "hoảng loạn" của một Em Xinh trong sự kiện đêm 30/1

Mới đây, Lamoon - nữ ca sĩ sinh năm 2003 thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện quy tụ nhiều gương mặt nghệ sĩ, người nổi tiếng của showbiz Việt. Trong năm 2025 vừa qua, Lamoon được đánh giá là gương mặt trẻ triển vọng, nổi bật sau khi tham dự show Em Xinh Say Hi. Cũng từ đó, cô nàng liên tục ghi dấu ấn, có nhiều thành công trong sự nghiệp.

Bên cạnh giọng hát hay kỹ năng chuyên môn, Lamoon được nhiều người yêu thích nhờ diện mạo xinh đẹp, cuốn hút. Nữ ca sĩ sở hữu vóc dáng mảnh mai, gương mặt góc cạnh, “cân” được mọi phong cách. Trong lần xuất hiện này, Lamoon diện váy ôm sát, khoe trọn sắc vóc của mình trên thảm đỏ. Dù qua camera thường, mỹ nhân 2k3 vẫn nổi bần bật, khiến netizen xuýt xoa vì visual quá thu hút.

Lamoon khiến netizen chú ý với visual cuốn hút trên thảm đỏ mới đây (Ảnh: FBNV)

Song đáng chú ý, một khoảnh khắc của Lamoon bỗng khiến cộng đồng mạng hoang mang. Cụ thể, một đoạn clip do “team qua đường” quay lại, netizen nhìn ra có đến “3 Lamoon” trong một khung hình.

Theo đó nhiều người nhận xét, 2 bạn nữ đi ngay trước Lamoon có gương mặt sở hữu những đường nét giống với nữ ca sĩ. Hơn nữa, tất cả đều đi lướt qua camera rất nhanh nên nếu nhìn không kỹ, ai cũng cảm thấy bị “bắt lú” vì 3 gương mặt hao hao nhau.

Khung hình có đến "3 Lamoon" khiến dân tình hoa mắt, hoảng loạn

2 cô gái đi phía trước có gương mặt hao hao với Lamoon

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Ủa là sao, có đến 3 Lamoon luôn vậy, coi mà hoang mang luôn”.

- “Nhìn lướt qua ban đầu tui còn không nhìn ra Lamoon đâu nữa, sao 3 gương mặt giống nhau dữ”.

- “Có phải chị em, họ hàng gì không nghỉ mọi người ơi chứ công nhận nhìn hao hao nhau thật”.

- “Ai tìm được câu trả lời chưa nói cho tui biết với, 3 gương mặt y chang nhau luôn”.

- “Tự dưng có khoảnh khắc tui lại cảm thấy chính chủ là người không giống Lamoon nhất… Trời ơi lú ghê”.

- “Giống một cách kỳ lạ, còn tưởng mình bị hoa mắt”.

Theo một số thông tin, một trong số 2 cô gái có gương mặt giống Lamoon là trợ lý hiện tại của nữ ca sĩ. Cô nàng này cũng từng nhận nhiều chú ý trong một vài sự kiện gần đây khi sát cánh cùng Lamoon. Netizen cũng nhiều lần bày tỏ, cả hai có gương mặt giống nhau, nhìn giống chị em sinh đôi. Hơn nữa ngoài khuôn mặt thì cách cười, nói của cả hai cũng tương tự nhau khiến nhiều người nhầm lẫn.

Netizen nhận ra cô gái mặc áo sơ mi trắng trong đoạn video là trợ lý của Lamoon

Cả hai nhiều lần từng được nhận xét có gương mặt giống nhau như chị em sinh đôi

Lamoon tên thật là tên thật Nguyễn Lê Diễm Hằng, sinh năm 2003. Cô nàng từng gây ấn tượng mạnh khi lọt vào Top 6 của Vietnam Idol 2023 và là Á khoa đầu vào của trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Không chỉ sở hữu giọng hát trong trẻo mang màu sắc riêng, Lamoon còn chứng minh sự đa tài khi lấn sân sang diễn xuất với vai Út Khờ trong phim điện ảnh Địa Đạo.

Bước vào sân chơi Em Xinh Say Hi với tư cách là “newbie”, Lamoon có được sự ghi nhận qua từng tiết mục. Nữ ca sĩ còn được cộng đồng mạng gọi vui là “nữ hoàng văn thơ” bởi cách cô nàng viết lời nhạc đều rất hoa mỹ, bay bổng.

Không chỉ gây thương nhớ với giọng hát, visual thăng hạng, gu thời trang đời thường của Lamoon cũng là thỏi nam châm hút fan. Người đẹp không hề đóng khung bản thân trong bất kỳ hình ảnh nào mà biến hóa đa dạng từ style cá tính, năng động cho đến nàng thơ dịu dàng. Sự linh hoạt trong phong cách, cân đẹp từ outfit cool ngầu đến style "kẹo ngọt" dễ thương đã giúp Lamoon ghi điểm tuyệt đối.