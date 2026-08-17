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Cảnh tượng gây chú ý giữa Beckham và Harper 15 tuổi giữa phố

Dương Nam
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1 cảnh tượng của 2 bố con Harper Beckham - David Beckham đã gây xôn xao mạng xã hội.

Gia đình Beckham đang tận hưởng kỳ nghỉ hè ở Địa Trung Hải trên chiếc du thuyền trị giá 16 triệu bảng Anh (567 tỷ đồng) mang tên Seven. Sau khi di chuyển qua Pháp và Ý, điểm dừng chân mới nhất của gia đình họ là Portofino. Tại đây, truyền thông đã chụp lại được những khoảnh khắc đời thường của cả gia đình Beckham khi đi ra ngoài ăn uống. Trong đó, hình ảnh David Beckham đút kem cho cô con gái 15 tuổi Harper đã chiếm trọn spotlight, trở thành chủ đề hot trên các diễn đàn mạng xã hội.

Trong ảnh, David đưa kem đến tận miệng con gái, Harper vươn người ra thưởng thức 1 cách ngon lành. Sau đó, vợ chồng Beckham cùng ái nữ 15 tuổi quây quần chụp ảnh cho nhau trong bầu không khí vô cùng ấm áp, David còn vui vẻ đập tay với Harper. Trên các diễn đàn trực tuyến, nhiều khán giả tỏ ra thích thú khi tiểu thư Harper dù đã 15 tuổi những vẫn được bố cưng chiều như nàng công chúa nhỏ, thậm chí ân cần đút cả kem cho cô nàng. Nhiều netizen sôi nổi bình luận: “Chắc Beckham nghĩ Harper vẫn còn bé bỏng lắm”, “Đối với nhiều ông bố bà mẹ, dù con cái có lớn tới đâu thì vẫn còn là 1 đứa trẻ trong mắt họ mà”,...

- Ảnh 1.

Harper 15 tuổi nhưng vẫn được bố Beckham đút kem cho ăn như 1 đứa con nít. Ảnh: 163

- Ảnh 2.

Harper cùng bố mẹ chụp hình selfie với nhau. Ảnh: 163

- Ảnh 3.

David Beckham còn tạo hình trái tim với con gái cưng Harper. Ảnh: X

- Ảnh 4.
- Ảnh 5.

Nhan sắc xinh đẹp của tiểu thư Harper ở thời điểm hiện tại cũng thu hút được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Ảnh: BackGrid

Được biết, David và Victoria từng suýt chạm mặt cậu con trai đang rạn nứt quan hệ với gia đình - Brooklyn Beckham khi đang tận hưởng kỳ nghỉ hè ở Địa Trung Hải mới đây. Khi ấy, cậu cả đang cùng vợ Nicola Peltz đi nghỉ ngay gần đó ở Nice hồi đầu tháng 8. Brooklyn và Nicola đã nghỉ dưỡng cùng Elton John trên du thuyền của nam ca sĩ, chỉ cách nơi gia đình Beckham lưu trú 1 quãng không xa.

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David và Victoria mua chiếc du thuyền 16 triệu bảng Anh (567 tỷ đồng) mang tên Seven hồi năm 2022. Du thuyền dài khoảng 40m, có 5 phòng ngủ, đủ chỗ cho 10 người cùng 7 thành viên thủy thủ đoàn. Du thuyền còn sở hữu bồn tắm spa trên boong phía trên, gara rộng khoảng 20m, nhiều thiết bị vui chơi dưới nước và 1 mô tô nước để phục vụ các thành viên trong gia đình.

Tên gọi Seven được đặt theo số áo bóng đá huyền thoại của David khi còn thi đấu, đồng thời cũng là tên đệm của cô con gái Harper. Đáng tiếc, kỳ nghỉ hè này không có đầy đủ các thành viên nhà Beckham. Cậu út Cruz hiện đang vắng mặt vì bận cùng ban nhạc The Breakers lưu diễn khắp Bắc Mỹ.

Trước khi tới miền Nam nước Pháp, David và Victoria từng ở Mỹ cùng Romeo, Kim Turnbull (bạn gái của Romeo), Harper, Cruz và bạn gái của Cruz là Jackie Apostel để theo dõi World Cup. Dù Brooklyn cũng sống tại California song anh chọn ở nhà xem tivi, tránh gặp mặt gia đình. Còn nhớ mối quan hệ giữa Brooklyn và gia đình Beckham bắt đầu căng thẳng nghiêm trọng từ cuối năm ngoái. Không lâu trước Giáng sinh, Brooklyn đã chặn bố mẹ trên Instagram. Sau đó, luật sư của anh gửi yêu cầu tới phía Beckham, đề nghị mọi liên lạc được thực hiện thông qua đại diện pháp lý. Đến tháng 1 năm nay, Brooklyn tung ra một tuyên bố dài 6 trang với những lời lẽ gay gắt, chính thức xác nhận việc cắt đứt quan hệ với gia đình.

- Ảnh 6.
- Ảnh 7.

Gia đình Beckham đang tận hưởng kỳ nghỉ ở Địa Trung Hải. Ảnh: X

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Tags

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