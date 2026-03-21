Cảnh tượng chưa từng thấy ở "trái tim Seoul", BTS thu hút 42 nghìn người đến concert miễn phí

Tối 21/3, tại quảng trường Gwanghwamun - khu vực được xem là “trái tim” của Seoul, BTS đã tổ chức concert comeback miễn phí mang tên “BTS The Comeback Live | ARIRANG”, đánh dấu màn trở lại quy mô lớn với công chúng. Truyền thông Hàn đưa tin, sự kiện thu hút khoảng 40.000 - 42.000 khán giả trực tiếp có mặt tại quảng trường. Theo thông tin từ cơ quan chức năng và ban tổ chức, con số này thấp hơn so với dự đoán ban đầu. Trước đó, với sức nóng từ màn comeback cùng album ARIRANG, lượng người đổ về khu vực trung tâm Seoul được kỳ vọng sẽ cao hơn con số này. Trong bối cảnh công tác kiểm soát an ninh và an toàn được siết chặt, quy mô tham dự thực tế đã được điều tiết nhằm đảm bảo trật tự và hạn chế rủi ro.

BTS vừa hoàn thành đêm diễn quảng bá ở Gwanghwamun (ảnh: Chosun)

Ngay từ sớm, khu vực quảng trường Gwanghwamun đã ghi nhận lượng lớn người hâm mộ tập trung để chờ đợi buổi biểu diễn. Dù số lượng không đạt mức kỳ vọng ban đầu, không gian vẫn chật kín khán giả, tạo nên bầu không khí sôi động kéo dài suốt thời gian diễn ra chương trình. Sân khấu được dựng tại một trong những địa điểm mang tính biểu tượng bậc nhất của Hàn Quốc, khiến concert lần này không chỉ đơn thuần là hoạt động âm nhạc mà còn mang ý nghĩa đặc biệt về mặt hình ảnh và biểu trưng.

Buổi biểu diễn kéo dài khoảng 1 tiếng, BTS trình diễn tổng cộng 12 ca khúc, bao gồm các bài hát mới trong album ARIRANG cùng những bản hit gắn liền với tên tuổi như Butter, Dynamite, Mic Drop. Setlist được xây dựng nhằm điểm lại hành trình âm nhạc của nhóm, đồng thời giới thiệu những sản phẩm mới đến khán giả.

Truyền thông Hàn đưa tin, BTS thu hút khoảng 42 nghìn người đến concert Gwanghwamun:

Lực lượng chức năng được triển khai dày đặc tại khu vực trung tâm Seoul để kiểm soát đám đông, điều tiết giao thông và đảm bảo an ninh. Sau khi chương trình kết thúc, người hâm mộ nhanh chóng di chuyển rời khỏi khu vực theo hướng dẫn. Quá trình giải tỏa đám đông diễn ra trật tự, nhờ sự chuẩn bị từ trước của các đơn vị liên quan. Cảnh tượng đám đông tập trung ở quảng trường Gwanghwamun xem BTS biểu diễn gây chú ý trên các trang thông tin và mạng xã hội.

Khán giả đi về sau concert BTS

Lực lượng an ninh bảo vệ điều phối đám đông sau khi concert kết thúc (ảnh: Yonhap News)

Đáng chú ý, BTS hiện là nghệ sĩ duy nhất được Chính phủ Hàn Quốc tạo điều kiện tổ chức concert riêng quảng bá album mới tại quảng trường Gwanghwamun - một địa điểm mang giá trị lịch sử và chính trị đặc biệt. Việc cho phép BTS làm điều này phản ánh tầm vóc của nhóm nhạc toàn cầu, 7 chàng trang được chọn là đại diện tiêu biểu của văn hóa Hàn Quốc đương đại.

Màn comeback với album ARIRANG không chỉ dừng lại ở khía cạnh âm nhạc, mà còn gắn với các tác động kinh tế và văn hóa quy mô lớn. Hiệu ứng từ cộng đồng người hâm mộ toàn cầu cùng hệ sinh thái liên quan được đánh giá có khả năng lan tỏa đến nhiều lĩnh vực như du lịch, dịch vụ và quảng bá hình ảnh quốc gia. Trong bối cảnh đó, concert tại quảng trường Gwanghwamun trở thành điểm hội tụ mang tính biểu tượng, kết nối giữa âm nhạc đại chúng, không gian công cộng và chiến lược phát triển văn hóa của Hàn Quốc.