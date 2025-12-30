Đám cháy bùng phát vào tối ngày 28/12 tại căn nhà một tầng, thời điểm các cư dân đang ngủ. Người phát ngôn cảnh sát tỉnh Bắc Sulawesi, ông Alamsyah Hasibuan, cho biết lực lượng chức năng đã xác nhận số người tử vong hiện là 16. Trong đó, 15 nạn nhân tử vong do bị thiêu cháy, một thi thể còn nguyên vẹn.

Ngoài ra, có 15 người sống sót đã được đưa đi cấp cứu và điều trị tại hai bệnh viện ở thành phố Manado. Thi thể các nạn nhân được chuyển đến bệnh viện để phục vụ công tác nhận dạng với sự hỗ trợ của gia đình.

Hình ảnh do kênh truyền hình Metro TV ghi lại cho thấy ngọn lửa bao trùm toàn bộ khu nhà, nhuộm cam bầu trời đêm. Trong đoạn video, người dân xung quanh được nhìn thấy đang hỗ trợ một cụ già thoát khỏi đám cháy. Bên ngoài hiện trường, nhiều túi đựng thi thể được xếp hàng chờ đưa đi.

Nguồn: CNA





Một bà cụ được giải cứu từ vụ cháy (Ảnh: Reuters)

Ảnh: Reuters

Theo giới chức địa phương, lực lượng cứu hỏa đã huy động sáu xe chữa cháy và mất hơn hai tiếng đồng hồ mới có thể khống chế hoàn toàn ngọn lửa, sau khi người dân xung quanh báo tin cho dịch vụ khẩn cấp.

Ông Jimmy Rotinsulu, người đứng đầu cơ quan cứu hỏa và cứu nạn thành phố Manado, cho biết nhiều thi thể được tìm thấy ngay trong phòng riêng của các nạn nhân. Ông nhận định phần lớn người cao tuổi có thể đang nghỉ ngơi trong phòng khi hỏa hoạn xảy ra.

Sáng 29/12, hiện trường vụ cháy chỉ còn lại những mảnh vỡ, tro tàn và đống đổ nát, theo ghi nhận của phóng viên Reuters có mặt tại hiện trường.

Bà Olva Sumual, người trông coi viện dưỡng lão, cho biết các cư dân tại đây đều là người cao tuổi và vào thời điểm xảy ra vụ việc, có khoảng 30 người đang sinh sống trong khu nhà.

Báo cáo ban đầu của cảnh sát nhận định nguyên nhân vụ cháy có thể do sự cố điện. Tuy nhiên, sau đó giới chức cho biết nguyên nhân chính xác vẫn đang được điều tra làm rõ.

Indonesia, quốc gia Đông Nam Á với hơn 17.000 hòn đảo, thường xuyên xảy ra các vụ hỏa hoạn nghiêm trọng. Đầu tháng này, một vụ cháy tại tòa nhà văn phòng bảy tầng ở thủ đô Jakarta đã khiến ít nhất 22 người thiệt mạng. Trước đó, vào năm 2023, một vụ nổ tại nhà máy chế biến niken ở miền đông Indonesia cũng khiến ít nhất 12 người tử vong.

