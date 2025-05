Cạnh tranh tàn khốc: Đột nhiên hạ giá 34%, mẫu xe 'ăn' 3,4L/100km, đi 2000km không cần tiếp thêm xăng

Cạnh tranh vô cùng khốc liệt

Vừa mới đây, BYD đã công bố triển khai một đợt giảm giá cho hàng loạt mẫu xe điện và xe hybrid của mình, trong đó mức giảm sâu nhất lên đến 34%.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh thị trường xe điện tại Trung Quốc đang cạnh tranh khốc liệt, khi nhiều hãng xe đua nhau giành thị phần bằng cách cắt giảm giá bán; với chương trình giảm giá mới, sức cạnh tranh tại thị trường này được dự đoán sẽ càng thêm gay gắt.

Nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành BYD - ông Vương Truyền Phúc.

Theo các nguồn tin, có tổng cộng 22 mẫu xe nằm trong diện được "cắt giá", bao gồm các mẫu xe thuộc dòng Ocean và Dynasty như Dolphin, Yuan Plus (Atto 3), Seagull, và cả các mẫu sedan hybrid như Seal 06 DM-i và Seal 07 DM-i.

Chương trình giảm giá được cho là nhằm giải quyết xe tồn kho, đồng thời còn là nước đi chiến lược nhằm đạt được mục tiêu đầy tham vọng của BYD là bán được 5,5 triệu xe trong năm 2025, tăng trưởng 1,5 triệu xe với con số 4 triệu của năm 2024.

BYD Seagull có giá khoảng 200 triệu đồng sau khi giảm giá.

Tuy nhiên, chương trình giảm giá sâu này cũng kéo theo những hệ quả về mặt tài chính. Cổ phiếu của BYD đã giảm gần 9% tại sàn Hồng Kông (Trung Quốc) ngay sau khi thông tin giảm giá được công bố, làm "bốc hơi" khoảng 1,8 tỷ USD trong khối tài sản của nhà sáng lập Vương Truyền Phúc chỉ trong một ngày.

Không chỉ riêng BYD, các hãng xe điện khác như XPeng, Nio và Li Auto cũng chịu tác động gián tiếp, với mức giảm cổ phiếu dao động từ 2% đến hơn 3%. Các nhà phân tích nhận định rằng cuộc chiến giá cả trong ngành xe điện Trung Quốc có thể sẽ kéo dài và tạo áp lực lớn đối với các hãng khởi nghiệp hoặc doanh nghiệp nhỏ vốn có biên lợi nhuận thấp hơn.

Song, BYD vẫn có lợi thế nhất định khi kiểm soát được toàn bộ chuỗi cung ứng của riêng mình và sở hữu quy mô sản xuất lớn, giúp giảm chi phí sản xuất bình quân trên mỗi xe.

Mức giảm nhiều nhất lên tới 34% giá trị xe

Chương trình giảm giá này áp dụng cho cả mẫu xe có giá dễ tiếp cận nhất của hãng là BYD Seagull. Sau khi được giảm giá khoảng 20%, xe chỉ còn 55.800 tệ - tương đương khoảng 200 triệu đồng.

Bên cạnh Seagull, mẫu BYD Seal 07 DM-i gây chú ý đặc biệt khi là mẫu được giảm giá sâu nhất, lên tới 34% - tức giảm từ 155.800 tệ (hơn 560 triệu đồng) xuống còn 102.800 tệ (khoảng 370 triệu đồng).

BYD Seal 07 DM-i tại sự kiện ra mắt tháng 8/2024. Ảnh: CarNewsChina

BYD Seal 07 DM-i có kích thước Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.980 x 1.890 x 1.495 (mm), chiều dài cơ sở 2.900 mm. Với kích thước này, BYD Seal 07 DM-i nằm chung phân khúc sedan hạng D với những xe như KIA K5, Toyota Camry, hay Honda Accord).

Mẫu xe này sử dụng động cơ hybrid, thuộc dòng Ocean của BYD; xe sử dụng nền tảng DM-i (Dual Mode – intelligent) thế hệ thứ năm - một trong những công nghệ hybrid đặc trưng của hãng.

BYD Seal 07 DM-i có thể đi được 2.000km liên tục mà không cần nạp thêm năng lượng. Ảnh: CarNewsChina

Công nghệ DM-i của BYD được phát triển với mục tiêu tối ưu hóa hiệu suất nhiên liệu bằng cách kết hợp động cơ xăng dung tích nhỏ với mô-tơ điện mạnh. Seal 07 DM-i có hai cấu hình động cơ: Một phiên bản sử dụng động cơ 1.5L kết hợp mô-tơ điện 160 kW, và phiên bản cao cấp hơn sử dụng động cơ 1.5L tăng áp kèm mô-tơ điện 200 kW. Xe sử dụng hệ dẫn động cầu trước (FWD) và hộp số điện tử E-CVT.

Một điểm đáng chú ý khác là mẫu xe được trang bị pin Blade LFP do BYD phát triển. Pin Blade được thiết kế dạng dẹt và dài như một thanh kiếm (blade), giúp tối ưu hóa mật độ năng lượng và độ an toàn. So với các loại pin Li-ion truyền thống, pin Blade có rủi ro cháy nổ thấp hơn và có tuổi thọ cao hơn.

Với hệ thống hybrid này, xe có thể đạt mức tiêu hao nhiên liệu chỉ 3,4 lít/100 km trong điều kiện kết hợp và có thể đi được tới 2.000km khi có đầy xăng và điện.

Ảnh: CarNewsChina

Về mặt trang bị tiện nghi, BYD Seal 07 DM-i có đồng hồ lái kỹ thuật số 8,8 inch và màn hình cảm ứng trung tâm từ 12,8 đến 15,6 inch tùy phiên bản.

Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống điều hòa tự động, sạc không dây 50W, cửa sổ trời toàn cảnh, hệ thống âm thanh vòm, và ghế ngồi có sưởi/làm mát. Hệ thống hỗ trợ lái bán tự động DiPilot (cấp độ 2) cũng là trang bị tiêu chuẩn.