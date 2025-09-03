HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Cảnh trái ngược ở 'thiên đường mua sắm' Sài thành: Chỗ chen chân, nơi vắng lặng

Uyên Phương |

Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, nhiều khu thương mại và siêu thị tại TPHCM chứng kiến cảnh tượng trái ngược: Chỗ chật kín người chen nhau mua sắm, vui chơi, ăn uống; chỗ lại vắng vẻ, đìu hiu dù tung ra nhiều sản phẩm bắt mắt, giá hấp dẫn...

Cảnh trái ngược ở 'thiên đường mua sắm' Sài thành: Chỗ chen chân, nơi vắng lặng - Ảnh 1.

Ngày 2/9, thời tiết tại TPHCM rất mát mẻ. Người dân và du khách diện những trang phục yêu nước đẹp mắt đến chụp ảnh "check in" tại những địa điểm nổi tiếng như chợ Bến Thành, Dinh Độc lập... Ai cũng hân hoan trong ngày Quốc khánh.

Cảnh trái ngược ở 'thiên đường mua sắm' Sài thành: Chỗ chen chân, nơi vắng lặng - Ảnh 2.

Nhiều bạn trẻ còn chuẩn bị cờ đỏ sao vàng, áo "yêu nước" để lưu lại những khoảnh khắc đẹp trong ngày Tết Độc lập. Tại chợ Bến Thành (TPHCM), không khí tấp nập từ sáng sớm đến tối muộn suốt nhiều ngày qua.

Cảnh trái ngược ở 'thiên đường mua sắm' Sài thành: Chỗ chen chân, nơi vắng lặng - Ảnh 3.

Sau khi chụp ảnh, du khách vào chợ Bến Thành tham quan, mua sắm. Bên trong chợ được trang hoàng cờ đỏ sao vàng rực rỡ. "Mặc dù đã có nhiều người chọn về quê trong dịp này nhưng nhìn chung, lượng khách đến chợ trong dịp lễ vẫn khá nhộn nhịp. Chúng tôi bày những sản phẩm đẹp nhất, niêm yết giá cả rõ ràng, không khai để khách dễ dàng lựa chọn" - chị Minh, tiểu thương ngành quần áo thời trang tại đây cho biết.

Cảnh trái ngược ở 'thiên đường mua sắm' Sài thành: Chỗ chen chân, nơi vắng lặng - Ảnh 4.

Rất nhiều du khách nước ngoài đến tham quan chợ Bến Thành dịp này. Họ cũng mua sắm khá nhiều các loại bánh mứt làm quà tặng khi đến TPHCM.

Cảnh trái ngược ở 'thiên đường mua sắm' Sài thành: Chỗ chen chân, nơi vắng lặng - Ảnh 5.

Đa số các quầy bánh kẹo, quần áo thời trang, giày dép tại chợ Bến Thành luôn có khách đến xem hàng, mua sắm. Ban quản lý chợ cũng cắt cử nhiều cán bộ, lực lượng bảo vệ nhằm bảo đảm an ninh trật tự trong dịp này.

Cảnh trái ngược ở 'thiên đường mua sắm' Sài thành: Chỗ chen chân, nơi vắng lặng - Ảnh 6.
Cảnh trái ngược ở 'thiên đường mua sắm' Sài thành: Chỗ chen chân, nơi vắng lặng - Ảnh 7.

Khách nước ngoài hào hứng mặc áo cờ đỏ sao vàng, hoặc tìm mua ngày áo "yêu nước" tại chợ Bến Thành để diện trong ngày này. Giá cả mỗi chiếc áo tầm 200.000 đồng/cái.

Cảnh trái ngược ở 'thiên đường mua sắm' Sài thành: Chỗ chen chân, nơi vắng lặng - Ảnh 8.
Cảnh trái ngược ở 'thiên đường mua sắm' Sài thành: Chỗ chen chân, nơi vắng lặng - Ảnh 9.
Cảnh trái ngược ở 'thiên đường mua sắm' Sài thành: Chỗ chen chân, nơi vắng lặng - Ảnh 10.

Khu vực ẩm thực ken cứng khách, các món ăn như bún bò, bún mắm, bánh canh có giá chỉ 50.000 đồng/tô; chè thái, sinh tố... khoảng 30.000 đồng/ly. "Giá cả như ngày thường, tô bún "full topping", ăn ngon lại rẻ nên chúng tôi quyết định khám phá các món ngon có trong chợ" - nhóm chị Minh Hà (du khách đến từ Khánh Hòa) vui vẻ nói.

Cảnh trái ngược ở 'thiên đường mua sắm' Sài thành: Chỗ chen chân, nơi vắng lặng - Ảnh 11.

Trái ngược với cảnh sầm uất tại chợ Bến Thành, không ít "thiên đường mua sắm, ẩm thực" tại TPHCM lại đìu hiu, vắng vẻ. Như tại khu mua sắm dưới lòng đất Central Market, tiểu thương ngồi lướt điện thoại chờ khách.

Cảnh trái ngược ở 'thiên đường mua sắm' Sài thành: Chỗ chen chân, nơi vắng lặng - Ảnh 12.

Hàng hóa la liệt, giá chỉ từ vài trăm nghìn đồng/sản phẩm nhưng vắng khách mua

Cảnh trái ngược ở 'thiên đường mua sắm' Sài thành: Chỗ chen chân, nơi vắng lặng - Ảnh 13.

"Lễ tết nhưng vắng hơn cả ngày thường" - một tiểu thương than thở

Cảnh trái ngược ở 'thiên đường mua sắm' Sài thành: Chỗ chen chân, nơi vắng lặng - Ảnh 14.
Cảnh trái ngược ở 'thiên đường mua sắm' Sài thành: Chỗ chen chân, nơi vắng lặng - Ảnh 15.

Khu ẩm thực dưới lòng đất cũng chỉ lác đác một số bàn có khách

