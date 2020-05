Cảnh sát thu nhiều súng đạn và mìn tự chế khi đánh sập đường dây ma tuý xuyên quốc gia

Ngày 11/5, Đội 6 Phòng Cảnh sát điều ta tội phạm về ma tuý (PC04), Công an TPHCM phối hợp cùng Phòng 4 (Cục C04), Bộ Công an, Công an huyện Bình Chánh, Công an quận Tân Bình,…vừa triệt phá thành công 1 đường dây buôn bán ma tuý "khủng" thu giữ nhiều ma tuý, súng, đạn và mìn tự chế ở khu vực.



Theo điều tra, tháng 3/2020, qua công tác nắm địa bàn, trinh sát Đội 6 Phòng (PC04), Công an TPHCM phát hiện 1 đường dây vận chuyển trái pháp chất ma tuý từ Campuchia về TPHCM để tiêu thu do Nguyễn Hữu Phong (SN 1982, ngụ TP.Hà Nội, trú quận Tân Bình) cầm đầu.

Nhóm đối tượng bị bắt.

Đi sau vào đường dây này, trinh sát phát hiện mỗi lần Phong lấy khoảng 10kg ma tuý về để bán cho các đầu nậu ở quận 9, quận Thủ Đức và các tỉnh Bình Dương. Trong số này có Nguyễn Minh Chí (SN 1987), Nguyễn Thanh Bình (SN 1995, ngụ quận Thủ Đức) và Nguyễn Đức Tuấn (SN 1990, ngụ tỉnh Bình Thuận).

Cả 3 cùng thuê căn hộ ở chung cư trên Xa lộ Hà Nội, phương Hiệp Phú, quận 9 để sinh sống. Qua đeo bám, trinh sát phát hiện nhóm thường đi chuyển bằng ô tô giao dịch ma tuý vào ban đêm và rạng sáng. Đáng nói, trinh sát phát hiện Chí, Bình và Tuấn luôn thủ súng và thuốc nổ bên người.

Đêm 18/4, trong lúc pha trộn thuốc, cả 3 gây ra vụ nổ lớn ở chung cư dẫn tới Tuấn bị thương và khiến nhiều người dân hoàng sợ. Sau đó, cả 3 lấy xe ô tô 4 chỗ bỏ trốn ở nhiều nơi và tiếp tục bán ma tuý cho các con nghiện. Sau vụ nổ, công an tiến hành kiểm tra căn hộ thì thu giữ được 13 trái nổ.

Khoảng 11h ngày 22/4, trinh sát phát hiện nhóm Chí trên xe ô tô đi tới nhà Phong ở đường Cộng Hoà, phường 4, quận Tân Bình nên đeo bám. Khi nhóm đi tới trước căn nhà thì trinh sát Đội 6 Phòng (PC04), Công an TPHCM, Phòng 4 (C04), Bộ Công an, Công an huyện Bình Chánh, Công an quận Tân Bình và Đội CSGT Tân Sơn Nhất chặn lại.

Chiếc xe ô tô nhóm dùng để vận chuyển ma tuý.

Lúc này, Chí định lấy khẩu súng K54 có đạn ở hộc cánh xe ô tô chống trả nhưng trinh sát đã khống chế. Ngay lập tức, Cường và Tuấn cũng bị trinh sát khống chế. Kiểm tra trên xe, công an thu 20 viên đạn, 3 quả mìn tự chế, 3kg ma tuý.

Cả 3 khai nhận vừa mua ma tuý của Phong. Riêng khẩu súng, đạn, mìn tự chế nhóm Chí khai mua để phòng thấn. Từ lời khai, công an bắt giữ Phong và khám xét nơi ở thu thêm 3kg ma tuý cùng gần 900 viên thuốc lắc.

Hiện công an đang điều tra mở rộng vụ án.