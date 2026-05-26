Theo truyền thông địa phương, lực lượng cảnh sát tại huyện Tha Luang, tỉnh Lopburi, cách thủ đô Bangkok khoảng 145 km, đã cải trang thành một nhóm biểu diễn múa đường phố để tiếp cận nghi phạm trong khuôn khổ một lễ hội cộng đồng. Nhóm tham gia chiến dịch gồm 5 cảnh sát nam và 1 nữ cảnh sát, mặc trang phục biểu diễn sặc sỡ đính kim sa nhằm tránh bị phát hiện.

Sau quá trình theo dõi, cảnh sát đã bắt giữ đối tượng tên Mekha Fa-wap-wap. Khám xét tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 53 viên methamphetamine cùng hơn 200 túi nhựa bị nghi dùng để phân phối ma túy. Ngoài ra, một điện thoại di động được cho là sử dụng để điều hành hoạt động cờ bạc trực tuyến trái phép cũng bị tịch thu.

Nhà chức trách cho biết nghi phạm bị cáo buộc tàng trữ ma túy nhóm 1 nhằm mục đích mua bán và tổ chức hoạt động đánh bạc trái phép dưới hình thức máy đánh bạc trực tuyến.

Sau vụ bắt giữ, các sĩ quan tham gia chiến dịch, dưới sự chỉ huy của Đại tá Panthep Panadi, vẫn mặc nguyên trang phục biểu diễn khi đưa nghi phạm về đồn cảnh sát huyện Tha Luang để hoàn tất thủ tục điều tra. Hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy các cảnh sát đứng phía sau nghi phạm bị còng tay để chụp ảnh lưu niệm sau chuyên án.

Cảnh sát địa phương còn đăng tải dòng chú thích mang tính hài hước trên mạng xã hội rằng: "Chúng tôi không muốn lãng phí tiền thuê trang phục".

Việc sử dụng các hình thức cải trang sáng tạo không phải là điều hiếm gặp đối với lực lượng thực thi pháp luật Thái Lan trong quá trình truy bắt tội phạm.

Trước đó, hồi tháng 2 năm nay, cảnh sát nước này từng hóa trang thành đoàn múa lân - rồng để bắt giữ một đối tượng bị tình nghi trộm cắp cổ vật Phật giáo tại Bangkok.

Trong chiến dịch đó, các sĩ quan ẩn mình bên trong mô hình đầu lân, tham gia lễ hội mừng năm mới âm lịch trước khi bất ngờ khống chế nghi phạm giữa đám đông. Video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một cảnh sát lao ra từ đầu lân để phối hợp cùng đồng đội quật ngã và còng tay đối tượng.

Đối tượng 33 tuổi bị cáo buộc thực hiện nhiều vụ đột nhập nhà dân, lấy cắp tượng Phật và bùa hộ mệnh có giá trị lớn. Cảnh sát Thái Lan ước tính tổng giá trị số hiện vật bị đánh cắp lên tới khoảng 2 triệu baht, tương đương hơn 47.000 bảng Anh.

Giới chức Thái Lan cho biết các biện pháp cải trang linh hoạt giúp lực lượng chức năng nâng cao hiệu quả truy bắt tội phạm, đặc biệt trong những khu vực đông người hoặc tại các sự kiện lễ hội công cộng.