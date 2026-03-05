Vào lúc 18 giờ ngày 4 tháng 3, cảnh sát Thái Lan đã thực hiện lệnh khám xét một văn phòng cho thuê tại khu căn hộ cao cấp khu vực Rama 9, đường Phetchaburi, phường Bang Kapi, quận Huai Khwang, Bangkok. Cuộc đột kích diễn ra sau khi nhận được khiếu nại từ cư dân về việc có rất nhiều người Việt Nam làm việc tại văn phòng này, dấy lên lo ngại về một băng nhóm lừa đảo qua điện thoại (call center) bất hợp pháp.

Văn phòng nói trên là một tòa nhà một tầng nằm trong khuôn viên của khu căn hộ, có cửa khóa kín kẽ và có người canh gác 24/24. Trước đó, lực lượng chức năng đã mật phục theo dõi trong thời gian dài và phát hiện nhân viên tại đây hoàn toàn không có người Thái, tất cả đều là người nước ngoài. Mỗi lần thay ca có không dưới 20 người, làm việc liên tục 24 giờ. Ngay cả nhân viên vệ sinh cũng chỉ được làm việc ở khu vực phía trước, không được phép vào các phòng bên trong văn phòng. Do đó, cảnh sát đã xin lệnh khám xét vào ngày hôm nay.

Gần 100 người Việt bị bắt giữ

Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện tổng cộng 94 nhân viên người Việt Nam, bao gồm 69 nam và 25 nữ. Tang vật thu giữ gồm 68 máy tính để bàn và máy tính xách tay, cùng gần 500 điện thoại di động (bao gồm cả loại đang sử dụng và loại chưa kích hoạt).

Ảnh: MRGOnline

Ảnh: MRGOnline

Ảnh: MRGOnline

Ảnh: MRGOnline

Kiểm tra các màn hình máy tính đang mở, lực lượng chức năng phát hiện các trang web cờ bạc trực tuyến của Việt Nam với nhiều loại hình như trò chơi điện tử và cá độ bóng đá. Trên màn hình hiển thị dòng tiền luân chuyển bằng đơn vị tiền Đồng Việt Nam. Dự kiến đây là một đường dây cờ bạc Việt Nam đặt trụ sở tại Thái Lan, nhắm tới đối tượng khách hàng là người Việt với số tiền giao dịch rất lớn.

Về địa điểm này, ban đầu đây là diện tích thuê của một công ty tư nhân, sau đó công ty này cho thuê lại. Nhóm người Việt Nam có khả năng đã bắt đầu thuê từ đầu năm nay. Hiện cảnh sát đang trong quá trình kiểm tra thông tin hợp đồng thuê nhà.

Chia sẻ thông qua phiên dịch viên, một trong những nghi phạm người Việt cho biết trước đây ở TP. Hồ Chí Minh và vừa mới tốt nghiệp. Sau đó, người này tham gia các nhóm tìm việc trực tuyến và được mời sang làm công việc chăm sóc khách hàng với mức lương 30.000 Baht (khoảng 20,8 triệu VNĐ). Nghi phạm này đã nhập cảnh vào Thái Lan bằng thị thực du lịch cùng với 6 người bạn khác, đồng thời khẳng định ban đầu không biết đây là web cờ bạc trực tuyến, chỉ khi đến nơi mới biết và bị ép buộc phải làm việc.

Qua thẩm vấn các nghi phạm khác, cảnh sát được biết văn phòng này chia làm 3 ca làm việc. Nhóm bị bắt giữ thuộc 2 ca trực, do trước đó khoảng 20 nhân viên đã có xe đến đón về. Hiện tại, chưa có ai thừa nhận mình là người cầm đầu. Bước đầu, cảnh sát đã thông báo các cáo buộc về tội danh lập hội kín, băng nhóm tội phạm và các vi phạm liên quan đến việc lén lút vận hành trang web cờ bạc trực tuyến.