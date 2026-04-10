Cảnh sát khám xét khẩn cấp công ty giải trí nổi tiếng, thu giữ nhiều tài liệu quan trọng

Một công ty giải trí đặt tại khu vực Gangnam (Seoul, Hàn Quốc) vừa trở thành tâm điểm chú ý khi bị cơ quan chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp liên quan đến cáo buộc gian lận với số tiền lên tới hàng chục tỷ won.

Theo thông tin độc quyền từ truyền thông Hàn Quốc, Đội Điều tra Tội phạm Tài chính thuộc Cơ quan Cảnh sát Thủ đô Seoul đã chính thức mở cuộc điều tra toàn diện nhằm vào bà Cha Ga-won, CEO của công ty. Động thái này được thực hiện sau khi cơ quan chức năng tiếp nhận nhiều đơn tố cáo với tổng thiệt hại ước tính khoảng 30 tỷ won (hơn 531 tỷ đồng).

Đáng chú ý, dù là một doanh nghiệp mới thành lập, công ty này đã nhanh chóng mở rộng hoạt động trong thời gian ngắn nhờ chiến lược chiêu mộ hàng loạt nghệ sĩ và người nổi tiếng. Tuy nhiên, chính tốc độ phát triển “thần tốc” này lại làm dấy lên nhiều nghi vấn về cách thức vận hành và huy động vốn.

Theo nội dung điều tra ban đầu, bà Cha Ga-won bị cáo buộc đã đề xuất các dự án hợp tác kinh doanh với nhiều đối tác trong ngành, tận dụng quyền sở hữu trí tuệ của nghệ sĩ để thu hút đầu tư. Tuy nhiên, sau khi nhận được các khoản tiền tạm ứng, doanh nghiệp này lại không triển khai hoạt động như cam kết.

Cảnh sát cho biết đã nhận được ít nhất 3 đơn khiếu nại chính thức liên quan đến vụ việc. Trong đó, nhiều nhà đầu tư cho rằng họ không chỉ mất vốn mà còn phải gánh thêm chi phí tài chính phát sinh, bao gồm cả lãi vay chưa được thanh toán.

Vào ngày 3/4, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét trụ sở công ty, thu giữ nhiều tài liệu quan trọng phục vụ điều tra. Đồng thời, điện thoại di động của bà Cha Ga-won cũng bị tịch thu để tiến hành phân tích pháp y, nhằm làm rõ các giao dịch và liên lạc liên quan.

Một người tố cáo cho biết: “Chúng tôi đã chuẩn bị suốt nhiều tháng cho dự án, nhưng mọi thứ gần như sụp đổ chỉ sau một thông báo đơn phương. Điều khó chấp nhận là phía công ty vẫn quay lại đổ trách nhiệm cho chúng tôi”.

Ở chiều ngược lại, phía luật sư đại diện cho bà Cha Ga-won phủ nhận toàn bộ cáo buộc, cho rằng đây là những khiếu nại “sai sự thật” và có dấu hiệu nhằm mục đích thâu tóm doanh nghiệp. Đại diện này cũng khẳng định sẽ có những phản ứng pháp lý mạnh mẽ để bảo vệ thân chủ.

Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục phân tích các tài liệu thu thập được. Quyết định có triệu tập bà Cha Ga-won để phục vụ điều tra hay không sẽ được đưa ra trong thời gian tới.

Vụ việc đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận Hàn Quốc, đặc biệt trong bối cảnh ngành công nghiệp giải trí vốn được xem là “mỏ vàng” nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro liên quan đến tài chính và quản trị.

Phương Anh

Nguồn newsnate