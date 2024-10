Cảnh sát hình sự 'sờ gáy' loạt cơ sở massage để nhân viên nữ 'tắm tiên' cùng khách

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với công an các địa phương điều tra, xác minh, làm rõ, để xử lý sai phạm tại các cơ sở kinh doanh massage trên địa bàn tỉnh.

Cơ sở massage bị phát hiện sai phạm

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, từ đêm 22/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Công an TP. Biên Hòa và các huyện Trảng Bom, Nhơn Trạch, Định Quán đồng loạt kiểm tra các cơ sở kinh doanh massage và phát hiện nhiều vi phạm .

Tại TP. Biên Hòa, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra cơ sở massage Phú Đại Đức (phường Thống Nhất) và cơ sở massage Trung Đại Phát (phường Bình Đa) phát hiện và bắt quả tang 4 nữ nhân viên của 2 cơ sở này đang khỏa thân kích dục cho các khách nam.

Nhân viên cơ sở masage bị phát hiện hành vi vi phạm

Tại địa bàn huyện Nhơn Trạch, lực lượng công an kiểm tra và phát hiện tại cơ sở kinh doanh massage F1 (tại thị trấn Hiệp Phước) 1 nhân viên nữ đang kích dục cho khách nam. Cơ sở này còn công khai, đăng tải bảng giá các gói dịch vụ dành cho khách thông qua các hội nhóm trên mạng xã hội, tổ chức cho khách đặt vé và chọn nhân viên phục vụ.

Lực lượng công an cũng phát hiện các nữ nhân viên của cơ sở massage Thanh Vy (tại xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom) do Bùi Quốc Ân (24 tuổi) trú tại xã Bắc Sơn quản lý, có 1 nhân viên nữ đang khoả thân tắm tiên và kích dục cho khách. Còn cơ sở massage Phương Thảo Phát (tại xã Phú Lợi huyện Định Quán) do Nguyễn Ngọc Châu (41 tuổi) quản lý, phát hiện 2 nhân viên nữ đang có hành vi kích dục cho khách.

Hiện, Phòng Cảnh sát Hình sự đang phối hợp với công an các địa phương để điều tra, xác minh, xử lý đối với các chủ cơ sở nói trên. Thời gian tới, lực lượng công an sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh massage "núp bóng" hoạt động mại dâm nhằm lập lại an ninh trật tự tại các địa phương.