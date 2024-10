Chiều ngày 24/10, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tống đạt quyết định bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Nguyễn Thu Trang (39 tuổi, ngụ tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Trang được xác định là nghi phạm điều khiển ô tô chở thi thể ông M.H.V (38 tuổi, ngụ TP.HCM) lên đèo Bảo Lộc vào ngày 21/10 và cho xe lao xuống vực.

Chia sẻ về vụ việc này trên Thi thức trực tuyến, Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp nhận định, trong vụ án trên, nghi phạm Trang đã cùng nạn nhân lao xuống vực, có thể là tự tử hoặc cũng có thể là hành vi dựng hiện trường giả để che giấu hành vi phạm tội.

Theo luật sư Cường, với kết quả giám định pháp y tử thi, không khó để xác định được nguyên nhân nạn nhân tử vong, đặc biệt là với những trường hợp nạn nhân bị đầu độc.

Nghi phạm Trần Nguyễn Thu Trang - Ảnh: Công an Lâm Đồng

Nói về hành vi của nữ nghi phạm, luật sư cho rằng, Trần Nguyễn Thu Trang có đủ khả năng để nhận thức được xyanua là chất kịch độc, nếu đầu độc người khác có thể dẫn đến tử vong. Thậm chí, người phụ nữ này biết hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi và mong muốn hậu quả nạn nhân tử vong xảy ra nên hành vi thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm của tội giết người được quy định tại điều 123 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra sẽ sớm làm rõ nguyên nhân của sự việc, làm rõ diễn biến hành vi, xác định hậu quả đã gây ra với nạn nhân và xã hội để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 21/10, nhận tin báo về vụ tai nạn ở đèo Bảo Lộc, Công an tỉnh Lâm Đồng đã huy động xe thang cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, đu dây xuống vực, phá cửa ôtô đưa hai nạn nhân lên. Tuy nhiên, dấu vết tại hiện trường và thi thể người đàn ông cho thấy nguyên nhân tử vong không phải do tai nạn.

Sau nhiều ngày điều tra, giám định pháp y... cảnh sát xác định Trang đã sát hại người đàn ông.

Hiện trường vụ tai nạn, chiếc xe bị móp, biến dạng - Ảnh: Công an Lâm Đồng

Theo thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng, tại cơ quan Công an, Trang khai nhận vào chiều ngày 20/10/2024, Trang đã dùng chất độc xyanua để đầu độc người đi cùng là ông M.H.V trong quá trình cả hai di chuyển từ Đồng Tháp về thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó Trang chở thi thể nạn nhân M.H.V đến khu vực đèo Bảo Lộc để phi tang. Tuy nhiên, do không tìm được chỗ phi tang thi thể nên Trang đã điều khiển xe ô tô lao xuống đèo Bảo Lộc.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn tình cảm. Trang khai đặt mua xyanua trên mạng xã hội hồi tháng 9.

Cơ quan điều tra hiện đang tiếp tục làm rõ vụ việc.