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Cảnh sát giải cứu 8 bé gái trong đường dây mua bán, dụ dỗ làm nhân viên karaoke

Nguyễn Thành Hoài Văn
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Công an TP Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam 3 người liên quan đến vụ mua bán người dưới 16 tuổi. Từ những cuộc “sang tay” giữa các đối tượng, 3 bé gái được xác định là nạn nhân bị mua bán, 5 cháu khác bị dụ dỗ, lôi kéo vào làm việc tại các quán karaoke.

Ngày 2/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đặng Quốc Vũ (1996, trú xã Núi Thành), Huỳnh Thị Phong (1995; trú xã Tây Hồ, cùng TP Đà Nẵng) và Nguyễn Văn Phu (1987, trú xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi “Mua bán người dưới 16 tuổi”, quy định tại Điều 151 Bộ luật Hình sự.

Cảnh sát Đà Nẵng giải cứu 8 bé gái Trong vụ mua bán người nghiêm trọng - Ảnh 1.

Công an thực hiện lệnh khởi tố đối với 3 bị can.

Trước đó, ngày 24/9, lực lượng Công an TP Đà Nẵng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an xã đồng loạt triển khai 5 tổ công tác, bắt giữ và triệu tập 6 đối tượng liên quan, đồng thời giải cứu 8 bé gái dưới 16 tuổi. Trong số này, 3 cháu được xác định là nạn nhân bị mua bán, 5 cháu bị dụ dỗ, lôi kéo làm tiếp viên phục vụ quán karaoke.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Đặng Quốc Vũ đã tiếp nhận cháu V.T. V. (sinh năm 2011, xã Trà My, TP Đà Nẵng) để đưa đi làm nhân viên phục vụ karaoke. Sau đó, Vũ chuyển giao cháu V. cho Huỳnh Thị Phong là quản lý, điều hành một quán karaoke tại xã Tây Hồ. Phong trả cho Vũ 4,7 triệu đồng và đưa cháu gái về quán làm việc.

Tương tự, vào tháng 6/2026, Vũ bỏ 15 triệu đồng để nhận từ Nguyễn Văn Phu hai bé gái là Đ.T.N (2011 trú xã Sơn Thuỷ) và Đ.T.M.T Đ (2013 trú xã Sơn Ba, cùng tỉnh Quảng Ngãi) về làm nhân viên phục vụ karaoke.

Khám xét nơi ở của Vũ tại xã Núi Thành, lực lượng Công an tiếp tục giải cứu 8 cháu gái. Trong đó, có 5 cháu dưới 16 tuổi và 3 cháu từ 16 đến dưới 18 tuổi. Tất cả được xác định bị Vũ dụ dỗ, lôi kéo làm nhân viên phục vụ karaoke.

Qua test nhanh ma túy, Vũ và Phong cho kết quả âm tính, Phu dương tính.

Vụ án đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội tiếp tục điều tra, làm rõ và mở rộng.

Tags

công an TP Đà Nẵng

Quốc Vũ

mua bán người

Karaoke

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