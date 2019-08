Cảnh sát đu dây giải cứu 41 người bị lũ 'vây' ở Lạc Dương

Rạng sáng ngày 8/8, lũ đột ngột tràn về cuốn trôi cây cầy bê tông bắt qua suối Đạ Nghịt (xã Lát, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng) khiến 41 người bị kẹt lại tại khu vực sản xuất rau, hoa.

Tiếp cận với người dân bị lũ cô lập

Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng đã đưa ca nô vào để ứng cứu những người bị mắc kẹt nhưng không thành công vì nước dâng cao và chảy xiết.

Lo sợ tình hình có thể diễn biến xấu bởi trời vẫn mưa không ngớt, lũ mỗi lúc một dâng cao hơn, lực lượng cứu hộ phải chọn giải pháp bắt cáp ngang suối.

Nam giới được mặc áo phao, đeo dây an toàn rồi bám vào ròng rọc trên dây cáp để được kéo qua suối. Phụ nữ và trẻ em cũng được mặc áo phao, cho vào giỏ sắt với nhiều đai bảo hộ và cũng được kéo qua suối trên hệ thống cáp “dã chiến” này.

Phụ nữ được cho vào giỏ sắt nối với hệ thống cáp "dã chiến' để kéo qua suối

Đến đầu giờ chiều cùng ngày, 41 người, trong đó cả em bé mới hơn 1 tuổi được giải cứu an toàn.

Tất cả những người bị lũ cô lập đều được giải cứu an toàn

Theo ông Sử Thanh Hoài, Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương, ngoài 41 người nói trên, lực lượng cứu hộ còn giải cứu thành công 45 người khác bị lũ “vây” ở khu vực gần cầu treo, tổ dân phố Đan Kia (thị trấn Lạc Dương).

Huyện huy động hơn 100 cán bộ, công chức, công an, quân đội phối hợp với Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh triển khai công tác giải cứu những người bị lũ quét cô lập; đồng thời đưa những người có nhà bị sập, bị đất vùi lấp sang nơi cư trú an toàn; hỗ trợ lương thực và các nhu yếu phẩm khác để các hộ gặp nạn không bị đói rét.

Căn nhà bị lũ 'kéo' sập

Theo thống kê sơ bộ của huyện Lạc Dương, đợt lũ này gây thiệt hại hơn 87 tỷ đồng, trong đó thiệt hại nặng nhất là các cơ sở nuôi cá nước lạnh; kế đến là lĩnh vực sản xuất nông nghiệp với cả trăm héc ta nhà kính trồng rau, hoa bị ảnh hưởng.

Hệ thống đường giao thông, cầu cống cũng bị thiệt hại nặng. Nhiều ngôi nhà bị sập, đất đá vùi lấp, cuốn trôi; hàng chục căn nhà khác bị ngập.