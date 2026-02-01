Cảnh sát đồng loạt khám xét trụ sở công ty, kho hàng, bắt ông chủ Lê Thái Bình

Ngày 9/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an thành phố Đà Nẵng (Phòng Cảnh sát kinh tế) cho biết đã phát hiện 1 đường dây chuyên sản xuất, buôn bán sơn nước, bột trét tường JOTUN giả quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Đại diện cơ quan cảnh sát điều tra đọc lệnh tố tụng đối với các đối tượng (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Trước đó, qua phản ánh của quần chúng Nhân dân và một số đơn vị thi công xây dựng, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an TP phát hiện trên địa bàn xuất hiện nhiều sản phẩm sơn nước, bột trét tường mang nhãn hiệu JOTUN được chào bán với giá rất rẻ, thấp hơn cả giá phân phối của đại lý chính hãng, có dấu hiệu là hàng giả, chất lượng không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật.

Tập trung xác minh, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phát hiện Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Bảo Ngọc Global là đơn vị nổi lên trong việc chào bán các sản phẩm sơn nước, bột trét tường JOTUN với mức giá bất thường.

Đáng chú ý, công ty này không phải là đại lý được ủy quyền phân phối của hãng JOTUN nhưng vẫn cung ứng số lượng lớn sản phẩm ra thị trường.

Nhận định có dấu hiệu sản xuất, buôn bán hàng giả, Phòng Cảnh sát kinh tế đã báo cáo lãnh đạo Công an thành phố Đà Nẵng xác lập chuyên án số 1225J, huy động lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, làm rõ.

Qua đó xác định, Công ty Bảo Ngọc Global do Lê Thái Bình (42 tuổi) và vợ là Mai Thị Thanh Sơn (42 tuổi) làm chủ; Lê Thành Nhân (31 tuổi) là nhân viên trực tiếp tham gia hoạt động vi phạm.

Các đối tượng đặt mua vỏ thùng sơn nước, bao bì bột trét tường mang nhãn hiệu JOTUN từ các tỉnh phía Bắc, đưa về kho tập kết, dán tem truy xuất nguồn gốc giả. Sau đó, pha trộn sơn JOTUN chính hãng với các loại sơn khác theo tỷ lệ riêng, đổ vào thùng, đóng nắp, hoàn thiện sản phẩm để đưa ra thị trường tiêu thụ.

Ngày 9/2, Ban chuyên án quyết định phá án, triển khai đồng loạt 3 tổ công tác tiến hành bắt giữ, khám xét trụ sở, kho hàng và showroom của Công ty Bảo Ngọc Global, thu giữ hơn 5 tấn thành phẩm sơn nước, bột trét tường JOTUN giả cùng hàng nghìn vỏ thùng, tem nhãn, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất hàng giả.

Đây là vụ việc có số lượng hàng giả lớn nhất từ trước đến nay được phát hiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Dưới sự kiểm sát, phối hợp chặt chẽ của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2 – Đà Nẵng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Thái Bình; đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Mai Thị Thanh Sơn và Lê Thành Nhân để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Qua vụ việc, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo người dân, các tổ chức, doanh nghiệp cần lựa chọn mua sơn nước, bột trét tường tại các đại lý uy tín, được ủy quyền chính thức của hãng sản xuất; không vì ham giá rẻ mà sử dụng hàng giả, hàng kém chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng, độ bền và an toàn của các công trình xây dựng.