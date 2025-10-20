Vụ việc đầy kịch tính và vô lý xảy ra tại Đồn Cảnh sát đường Công Nông, thành phố Liêu Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Một người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát, tự xưng là lãnh đạo đơn vị cảnh sát quản lý giao thông của tỉnh nghênh ngang vào đồn để "hướng dẫn công việc". Sau đó, anh ta bị phát hiện là kẻ mạo danh và bị tạm giữ hành chính.

Một người đàn ông họ Trương mặc đồng phục cảnh sát giả xông vào đồn cảnh sát chỉ đạo công việc. (Ảnh: Cảnh sát cung cấp)

Theo Red Star News , vào ngày xảy ra vụ việc, các sỹ quan tại đồn cảnh sát đang hòa giải một vụ tranh chấp thì người đàn ông trên bất ngờ xuất hiện, tự xưng là người của "Cục Quản lý Giao thông tỉnh". Anh ta bắt đầu quát tháo các sỹ quan bằng giọng điệu the thé, yêu cầu "xử lý công bằng và khách quan". Mặc dù anh ta tỏ ra quyền lực và tự tin, nhưng các sỹ quan bằng trực giác nghề nghiệp đã nhanh chóng phát hiện ra có gì đó bất thường.

Hành vi của người đàn ông này khác biệt đáng kể so với các sỹ quan cảnh sát thông thường, giọng nói, trang phục và cách sử dụng thuật ngữ bộc lộ nhiều điểm đáng nghi. Lời xưng "lãnh đạo sở cảnh sát tỉnh" của anh ta đầy rẫy lỗ hổng.

Các cảnh sát “xịn” vừa xoa dịu người đàn ông vừa âm thầm xác minh danh tính. Kết quả điều tra cho thấy anh ta họ Trương, không phải là thành viên của cơ quan công an. Sau đó, cảnh sát khám xét nhà riêng và xe của anh ta theo quy định và phát hiện nhiều đồng phục cảnh sát giả, phù hiệu cảnh sát giả, thậm chí cả đồng phục sỹ quan cấp cao.

Một bộ đồng phục giả mà Trương cất giữ được cảnh sát tìm thấy. (Ảnh: Cảnh sát cung cấp)

Cảnh sát tiếp tục điều tra Trương và biết được người này từ nhỏ đã mơ ước trở thành cảnh sát. Để thỏa mãn lòng tự tôn khi mơ ước không thành, anh ta không chỉ nhiều lần mặc đồng phục cảnh sát giả ở nơi công cộng mà còn đi xa hơn, đến tận đồn cảnh sát để "diễn" nhằm gây ấn tượng với bạn bè và khoe khoang địa vị.

Tuy nhiên, diễn xuất của Trương kém cỏi và anh ta bị phát hiện ngay tại chỗ. Cảnh sát áp dụng biện pháp tạm giam hành chính đối với anh ta, đồng thời khuyến cáo người dân rằng, cảnh sát chân chính phải mặc đồng phục và xuất trình giấy tờ tùy thân hợp lệ khi làm nhiệm vụ. Trang thiết bị cảnh sát là tài sản nhà nước và bị nghiêm cấm sản xuất, mua bán hoặc sử dụng tư nhân. Những người vi phạm sẽ bị truy tố.