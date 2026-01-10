Cảnh sát diễn tập bắn súng, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh Đại hội XIV

Tại Lễ xuất quân bảo vệ Đại hội Đảng lần thứ XIV, lực lượng cảnh sát diễn tập bắn súng, trấn áp tội phạm, thể hiện mức sẵn sàng cao trong bảo đảm an ninh, trật tự.
Trong phần diễu hành phương tiện và biểu dương lực lượng, xe chỉ huy giao thông dẫn đoàn mở đầu đội hình. Đây là phương tiện chuyên dụng của lực lượng Cảnh sát giao thông, được sử dụng trong nhiệm vụ tuần tra cơ động, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và dẫn đường cho các đoàn lãnh đạo trong nước, khách quốc tế tại các sự kiện chính trị, ngoại giao quan trọng.
Ngay sau lễ xuất quân, lực lượng cảnh sát cơ động đã trình diễn các thế võ chiến đấu, kỹ thuật tấn công và trấn áp tội phạm, thể hiện khả năng xử lý nhanh, chính xác trong những tình huống nguy hiểm, đòi hỏi sự quyết đoán và bản lĩnh cao.
Điểm nhấn của buổi diễn tập là phần trình diễn nội công, công phá của cán bộ, chiến sĩ Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.
Những bài tập này yêu cầu các chiến sĩ phải huy động tối đa sức mạnh thể chất và tinh thần, qua đó nâng cao khả năng chịu đựng, phản xạ và kỹ năng chiến đấu trong điều kiện thực tế.