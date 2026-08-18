Ông Nguyễn Bá Hoan (cựu Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) bị xét xử với cáo buộc "ngó lơ" để cấp dưới "gây khó khăn" trong cấp Giấy phép cho doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Qua đó, buộc doanh nghiệp phải đưa hối lộ hơn 30 tỷ đồng, cá nhân ông Hoan nhận hơn 16 tỷ đồng.

Cảnh sát dẫn giải cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan và đồng phạm đến tòa.

Sáng 18/8, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 28 bị cáo trong vụ án "Nhận hối lộ; Môi giới hối lộ; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long (Công ty Hoàng Long), Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cùng các đơn vị, doanh nghiệp liên quan.

Trong đó, các bị cáo Nguyễn Bá Hoan (SN 1967, cựu Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội); Tống Hải Nam (SN 1974, cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội); Nguyễn Gia Liêm (SN 1963, cựu Phó Cục trưởng), Phạm Viết Hương (SN 1971, cựu Phó Cục trưởng); Nguyễn Thành Hưng (SN 1977, cựu cán bộ Văn phòng Cục); Phan Thị Thu Trang (SN 1982, cựu cán bộ Phòng Kiểm tra giải quyết khiếu nại tố cáo); Đỗ Vân Hương (SN 1980, quyền Trưởng phòng Pháp chế của Cục); Tạ Thị Thanh Thúy (SN 1978, cựu Phó Trưởng phòng Thị trường châu Á, châu Phi) và Lê Thanh Hà (SN 1978, cựu Trưởng Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc) bị xét xử tội "Nhận hối lộ" theo quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Nguyễn Lâm Sơn (SN 1982, Giám đốc Công ty Luật TNHH Thành Đô) bị xét xử về tội "Môi giới hối lộ" theo quy định tại Điều 365 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Nghiêm Quốc Hưng (SN 1970, Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Long) cùng 12 cấp dưới là: Nguyễn Đình Thám (SN 1974, Tổng Giám đốc Công ty cung ứng nguồn nhân lực JHL, Phó Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Long); Phạm Thị Hạnh (SN 1973, Phụ trách bộ phận kế toán); Đặng Thị Phương (SN 1982, nhân viên kế toán); Trần Hồng Hạnh (SN 1983, nhân viên kế toán); Nguyễn Thị Cẩm Anh (SN 1984, nhân viên kế toán); Phạm Ngọc Bỉnh (SN 1988, Trưởng phòng Nhật Bản 1 của công ty);

Hoàng Thị Hưởng (SN 1973, Trưởng phòng Đối ngoại Nhật Bản 2); Phạm Đức Vượng (SN 1954, Trưởng phòng Nhật Bản 3); Lê Thị Hà (SN 1991, Trưởng phòng Nhật Bản 5); Nguyễn Văn Chính (SN 1984, Trưởng phòng Nhật Bản 6); Nguyễn Thị Thanh Tuyền (SN 1985, Trưởng phòng Đối ngoại Đài Loan); Nguyễn Thị Duyên (SN 1986, Thủ quỹ) bị xét xử tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Cùng ra hầu Tòa về tội danh "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" còn có: Nghiêm Văn Định (SN 1978, Giám đốc Công ty Incoop 3) và 4 bị cáo thuộc Công ty Sona gồm: Nguyễn Đức Nam (SN 1979, Chủ tịch Hội đồng quản trị); Nguyễn Thị Quỳnh Nga (SN 1970, Tổng Giám đốc Công ty Sona); Phương Trường Long (SN 1976, Trưởng phòng Xuất khẩu Lao động 3); Nguyễn Thị Thanh Hằng (SN 1972, Trưởng phòng Xuất khẩu Lao động 2).

Hình ảnh các bị cáo tại phiên tòa:

Khoảng 8h, cảnh sát dẫn giải các bị cáo đến tòa.

Có 13 bị cáo bị tạm giam, 15 bị cáo tại ngoại.

Phiên tòa dự kiến kéo dài 9 ngày.

Trong vụ án ông Nguyễn Bá Hoan bị cáo buộc nhận hối lộ 16 tỷ đồng.