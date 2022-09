Cảnh sát cơ động - Bộ Công an nhanh chóng khắc phục hậu quả bão số 4

Cảnh sát cơ động giúp người dân khắc phục hậu quả sau bão

Ngay sau khi bão số 4 đi qua rất may không gây thiệt hại về người để lại hậu quả thiệt hại hết sức nặng nề về tài sản.

Tính đến 10h ngày 28/9, có 4 người bị thương ở Quảng Trị, sập 3 nhà (Quảng Trị 2, Thừa Thiên Huế 1), hư hỏng, tốc mái 157 nhà (lớn nhất ở Quảng Trị 118 nhà). Chìm 3 ghe nhỏ (Đà Nẵng 2, Quảng Nam 1).

9.427 trạm biến áp bị sự cố mất điện (Quảng Nam 4.369, Đà Nẵng 3.340, Quảng Ngãi 1.718) và 15 xã bị mất điện (Kon Tum 9 xã, Gia Lai 6 xã). Hiện, 535 trạm biến áp đã được khắc phục (Quảng Nam 372, Đà Nẵng 163).

Ngoài ra, tại Trung tâm truyền thông thành phố Hội An (Quảng Nam) bị đổ 1 trụ antenna; 2 đồn biên phòng ở Quảng Nam bị hư hỏng... Gãy đổ khoảng trên 500 cây xanh tại địa bàn các tỉnh Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai.

Sau bão, Trung đoàn CSCĐ Trung bộ - Bộ Tư lệnh CSCĐ đã nhanh chóng ra quân giúp nhân dân tích cực thu dọn cây xanh gẫy đổ, sửa chữa khắc phục nhà bị tốc mái trên địa bàn các tỉnh miền Trung. Đặc biệt là sửa chữa trường học trên địa bàn huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam để các em có thể nhanh chóng đến trường trở lại.

Hiện các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ đóng quân trên các tỉnh miền trung vẫn đang tiếp tục ra quân giúp nhân dân khắc phục hậu quả sau bão số 4:

Bão số 4 đổ bộ vào khu vực Đà Nẵng - Quảng Ngãi gây thiệt hại lớn về tài sản, Clip: Báo Người lao động

Cảnh báo đợt mưa mới sau bão số 4

Theo dự báo của Trung tâm KTTV Quốc gia, ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 gây ra mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 27/9 đến 8h ngày 28/9 có nơi trên 200ml như: A Bung (Quảng Trị), Nam Đông (Thừa Thiên Huế), Trà Phú (Quảng Ngãi), Tiên Phước (Quảng Nam), Đăk Choong (Kon Tum), đặc biệt ở Quảng Nam có nơi lượng mưa lên trên 600ml. Theo ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày hôm nay 28/9, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định và Kon Tum đã có mưa to đến rất to.

Nước lũ cuồn cuộn đổ về cuốn trôi cầu, nhấn sâu đập tràn khiến người dân ở nhiều địa phương của tỉnh Quảng Trị rơi vào cảnh cô lập do ảnh hưởng của hoàn lưu bão. Ảnh: VTC News

Ông Nguyễn Văn Hưởng cũng cảnh báo đợt mưa mới xuất hiện từ Quảng Bình ra đến Thanh Hóa do dải mây hội tụ hình thành từ chính cơn bão số 4 này.

Trung tâm KTTVQG khuyến cáo các địa phương cần khẩn trương, kịp thời cảnh báo đến người dân đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, trượt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại vùng thấp.