Cảnh sát chặn xe khách, giải cứu một học sinh

Duy Anh |

Ngày 25/9, Công an xã Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phối hợp Trạm CSGT Diễn Châu kịp thời giải cứu một học sinh lớp 10 bị dụ dỗ lôi kéo sang Campuchia.

Trước đó, ngày 23/9, Công an xã Hưng Nguyên nhận được tin trình báo của anh ĐTT (trú tại Tuyên Quang) về việc con trai là Đ.T.K (16 tuổi) bị một số đối tượng không rõ lai lịch lôi kéo, dụ dỗ đưa sang Campuchia. 

Lúc trình báo, gia đình cho biết em K. đang trên xe khách thuộc địa phận tỉnh Nghệ An chạy hướng Hà Nội - TP.HCM.

Ngay lập tức, Công an xã Hưng Nguyên phối hợp trạm CSGT Diễn Châu chặn chiếc xe khách nêu trên khi xe chạy qua địa phận xã Hưng Nguyên, đưa cháu K. xuống xe an toàn.

Cảnh sát chặn xe khách, giải cứu một học sinh- Ảnh 1.

Công an xã Hưng Nguyên bàn giao cháu K. về lại với gia đình (Ảnh: Công an Nghệ An).

Công an xã Hưng Nguyên cũng đã trao đổi phân tích, giải thích nam sinh hiểu về những thủ đoạn tinh vi của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng. Đồng thời, cảnh báo về nguy cơ bị bóc lột sức lao động, ép buộc tham gia các hoạt động phi pháp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng của nạn nhân.

Hiện em K. đã được bàn giao cho gia đình đưa về Tuyên Quang tiếp tục đến trường học tập. Anh T. đã có thư cảm ơn đến Công an xã Hưng Nguyên và Trạm CSGT Diễn Châu kịp thời giải cứu, giúp đỡ con của vợ chồng.

Bắt khẩn cấp, khám xét nơi ở của Bùi Lại Việt Anh

 

