Cảnh sát bất ngờ kiểm tra một căn nhà, bắt Hồ Thị Múa và 2 người khác

Trước đó, vào hồi 21 giờ 00 phút, ngày 17/12, tại nhà đối tượng Nguyễn Văn Quân (SN 1982, trú tại thôn Thượng Giang, xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị) lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Văn Quân cùng Phạm Hữu Vũ (SN 2007, trú tại thôn Thượng Phong, xã Lệ Thủy) và Hồ Thị Múa (SN 1997, trú tại thôn A Rồng Dưới, xã La Lay, tỉnh Quảng Trị) đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Đối tượng Hồ Thị Múa (Ảnh: Công an Quảng Trị).

Đối tượng Nguyễn Văn Quân (Ảnh: Công an Quảng Trị).

Đối tượng Phạm Hữu Vũ (Ảnh: Công an Quảng Trị).

Tổ công tác tiến hành kiểm tra, thu giữ 3 túi ni lông màu xanh bên trong chứa 384 viên nén hình tròn, màu hồng. Kiểm tra trên người Phạm Hữu Vũ, lực lượng chức năng thu giữ thêm 4 túi ni lông màu đen bên trong chứa 28 viên nén hình tròn, màu hồng. Các đối tượng khai nhận số tang vật trên là ma túy tổng hợp loại hồng phiến.

Tổng số tang vật thu giữ gồm 413 viên ma túy tổng hợp loại hồng phiến, 3 điện thoại di động cùng một số tang vật liên quan khác.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, đưa các đối tượng về trụ sở Công an để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.