HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Cảnh sát bất ngờ kiểm tra một căn nhà, bắt Hồ Thị Múa và 2 người khác

Duy Anh |

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị vừa chủ trì, phối hợp với Công an xã Lệ Thủy phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào hồi 21 giờ 00 phút, ngày 17/12, tại nhà đối tượng Nguyễn Văn Quân (SN 1982, trú tại thôn Thượng Giang, xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị) lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Văn Quân cùng Phạm Hữu Vũ (SN 2007, trú tại thôn Thượng Phong, xã Lệ Thủy) và Hồ Thị Múa (SN 1997, trú tại thôn A Rồng Dưới, xã La Lay, tỉnh Quảng Trị) đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Cảnh sát bất ngờ kiểm tra một căn nhà, bắt Hồ Thị Múa và 2 người khác - Ảnh 1.

Đối tượng Hồ Thị Múa (Ảnh: Công an Quảng Trị).

Cảnh sát bất ngờ kiểm tra một căn nhà, bắt Hồ Thị Múa và 2 người khác - Ảnh 2.

Đối tượng Nguyễn Văn Quân (Ảnh: Công an Quảng Trị).

Cảnh sát bất ngờ kiểm tra một căn nhà, bắt Hồ Thị Múa và 2 người khác - Ảnh 3.

Đối tượng Phạm Hữu Vũ (Ảnh: Công an Quảng Trị).

Tổ công tác tiến hành kiểm tra, thu giữ 3 túi ni lông màu xanh bên trong chứa 384 viên nén hình tròn, màu hồng. Kiểm tra trên người Phạm Hữu Vũ, lực lượng chức năng thu giữ thêm 4 túi ni lông màu đen bên trong chứa 28 viên nén hình tròn, màu hồng. Các đối tượng khai nhận số tang vật trên là ma túy tổng hợp loại hồng phiến.

Tổng số tang vật thu giữ gồm 413 viên ma túy tổng hợp loại hồng phiến, 3 điện thoại di động cùng một số tang vật liên quan khác.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, đưa các đối tượng về trụ sở Công an để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thi hành lệnh bắt tạm giam chủ công ty nước giải khát Nguyễn Ngọc Sơn
Tags

báo công an

ma túy

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

Phụ nữ

bắt giữ

bắt quả tang

hồng phiến

Công an Quảng Trị

Hay độc lạ

phạm hữu vũ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại