Cảnh sát bất ngờ đột kích, bắt Nguyễn Cường Quốc và 13 người khác

Trước đó, lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra, triệt xóa một tụ điểm đánh bạc trái phép dưới hình thức đá gà thắng thua bằng tiền tại khu đất trống trên đường Nguyễn Văn Siêu, phường Long An, do đối tượng Nguyễn Cường Quốc đứng ra tổ chức.

Hiện trường các đối tượng tham gia vụ đánh bạc (Ảnh: Công an Tây Ninh).

Tại hiện trường, lực lượng bắt giữ 14 đối tượng tham gia, thu giữ 49 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật khác có liên quan vụ đánh bạc.

Qua vụ việc trên, đề nghị người dân cần tuyệt đối tránh xa, không tham gia hay tiếp tay cho các hoạt động cờ bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào.

Cơ quan công an cũng kêu gọi người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tích cực phối hợp và mạnh dạn tố giác tội phạm, cùng chung tay xây dựng địa phương văn minh, an toàn và lành mạnh.