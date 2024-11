Cảnh sát bắt giữ hàng chục người tại Hà Nội trong đêm qua

Ngày 2-11, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) cho biết, trong đêm 10/2 và rạng sáng nay, các Đội Cảnh sát giao thông địa bàn đã chủ động lên phương án tuần tra kiểm soát bằng mô tô chuyên dụng, qua đó bắt giữ hàng chục "quái xế" có hành vi lạng lách đánh võng, gây rối trật tự công cộng.



Ghi nhận, trong khoảng thời gian từ 23h ngày 1-11 đến 1h ngày 2-11, sau khi phát hiện trên tuyến đường Trịnh Văn Bô, khu vực quảng trường sân vận động Mỹ Đình… có hàng chục thanh thiếu niên chạy thành từng toán nhỏ lạng lách đánh võng trên đường, Đội Cảnh sát giao thông số 6 (Phòng Cảnh sát giao thông) đã chủ động tổ chức từng tổ công tác chia thành các nhóm đánh chặn theo các hướng.

Lực lượng chức năng đưa các đối tượng vi phạm về làm việc.

Trung tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 6 cho biết, phương án đánh chặn, truy đuổi phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân, cán bộ, chiến sĩ và cả các đối tượng có biểu hiện vi phạm.

Trước khi ra quân, các tổ trưởng tổ công tác đều nghiên cứu kỹ địa hình, bảo đảm công tác thông tin và triển khai ứng dụng các công nghệ hiện đại theo dõi và bảo đảm bắt giữ đúng người, đúng đối tượng.

Chỉ sau khoảng 15 phút, các đối tượng thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô xe gắn máy vi phạm không đội mũ bảo hiểm vượt đèn đỏ điều khiển xe chạy tốc độ cao bấm còi rú ga liên tục đã bị phát hiện, kiểm tra trên các tuyến đường chính quận Nam Từ Liêm và Cầu Giấy.

Cảnh sát giao thông đã kiểm tra lòng độ cồn ma túy đối với những thanh thiếu niên điều khiển phương tiện vi phạm. Qua kiểm tra không phát hiện trường hợp nào vi phạm nồng độ cồn hoặc ma túy.

Tính đến 1h sáng 2-11, Đội cảnh sát giao thông số 6 đã lập biên bản vi phạm hành chính Với gần 30 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, Tạm giữ hơn 20 chuyển tiện vi phạm câc lỗi vi phạm chủ yếu vẫn là không đội mũ bảo hiểm điều khiển xe không có giấy phép lái xe không có đăng ký xe không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông..

Phòng Cảnh sát giao thông cho biết, nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa tai nạn giao thông, đơn vị đã chủ động nắm tình hình, xác định các tuyến địa bàn có tình hình trật tự an toàn giao thông phức tạp các đối tượng có biểu hiện gây trật tự an toàn giao thông và an ninh trật tự để tập trung đấu tranh xử lý.

Quá trình xử lý sẽ xử lý nghiêm với phương châm không có vùng cấm ngoại lệ. Kế hoạch này sẽ được đơn vị thực hiện xuyên suốt từ nay đến hết Tết nguyên đán.