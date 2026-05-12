Cảnh nóng xấu hổ nhất phim 18+ đang gây bão MXH

Sau thời gian dài chờ đợi, Euphoria mùa 3 đã chính thức lên sóng và nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội khi bộ phim 18+ chạy được 5 tập đầu tiên. Phần phim mới tiếp tục khai thác thế giới của những người trẻ tuổi đầy hỗn loạn, dục vọng và tổn thương từng làm nên thương hiệu của Euphoria, nhưng ở giai đoạn trưởng thành và nặng nề hơn hẳn hai mùa trước.

Bên cạnh phần hình ảnh táo bạo đặc trưng, loạt diễn biến xoay quanh Rue, Cassie, Nate, Jules hay Maddie cũng gây tranh cãi dữ dội vì ngày càng drama và đen tối. Dù bị đánh giá là "mớ hỗn độn", mùa mới nhất của Euphoria vẫn đang gây sốt toàn thế giới, chứng minh sức ảnh lớn lên văn hoá đại chúng nhiều năm qua.

Ngày 11/5, tập 5 ra mắt và hé lộ những diễn biến mới nhất về "mớ bòng bong" mà Rue tự chuốc lấy khi để bản thân dính líu tới "trùm tội phạm" Alamo (Adewale Akinnuoye-Agbaje) và giới cảnh sát liên bang. Ngoài ra, cuộc sống của Cassie (Sydney Sweeney) hậu hôn nhân đổ vỡ với Nate (Jacob Elordi) cũng nhận về sự chú ý của đông đảo khán giả.

Từ mỹ nữ sống giàu sang sung sướng, Cassie giờ phải làm người mẫu OnlyFans để kiếm sống và cô nàng thực sự có đam mê với "bộ môn" này.

Cassie giờ phải làm người mẫu OnlyFans để kiếm sống và cô nàng thực sự có đam mê với "bộ môn" này

Cassie biết thế mạnh nhan sắc - hình thể, và hiểu đàn ông khao khát được gần gũi với cô. Cô nàng không ngần ngại làm đủ mọi trò để lôi kéo thêm người dùng đăng ký: pose dáng táo bạo, mặc những trang phục khiêu gợi, trò chuyện với fan... Ở tập 5, Cassie mở khoá thêm kỹ năng mới là quay ASMR - âm thanh kích thích giác quan nghe, cho cảm giác thoải mái và thư giãn. Tuy nhiên, thay vì sử dụng những vật dụng thông thường, Cassie lại biến chính cơ thể mình thành “đạo cụ”.

Thay vì sử dụng những vật dụng thông thường, Cassie lại biến chính cơ thể mình thành “đạo cụ”

Phân đoạn này nhanh chóng khiến mạng xã hội nổ ra tranh cãi vì cách bộ phim khai thác ranh giới giữa sự nổi tiếng, dục vọng và nhu cầu được chú ý trong thời đại 5.0. Không ít khán giả cho rằng Euphoria 3 đang cố tình đẩy hình ảnh Cassie tới mức cực đoan để phản ánh áp lực mà những cô gái trẻ phải đối mặt khi ngoại hình và cơ thể dần trở thành “vốn liếng” dễ kiếm tiền nhất trên internet. Netize vừa "nóng mắt", vừa cảm thấy không thoải mái khi phải xem những khoảnh khắc 18+ của Cassie.

Phân đoạn này nhanh chóng khiến mạng xã hội nổ ra tranh cãi vì cách bộ phim khai thác ranh giới giữa sự nổi tiếng, dục vọng và nhu cầu được chú ý trong thời đại 5.0

Một số bình luận của netizen:

- Phục biên kịch 10 thì phải phục diễn viên 100.

- Cảm thấy Euphoria đang hơi phóng đại những biến cố của người trưởng thành nhỉ.

- Tui không nghĩ mùa 3 này thực tế lắm, dù 2 phần trước cũng chẳng khấm khá hơn là bao.

- Tui đang xem cái gì thế này, muốn tắt TV quá.

- Trời ơi, bà Cassie làm cái gì mà muốn đội quần giùm bả luôn.