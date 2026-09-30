Cảnh nóng bị cắt ngắn ở Trại Buôn Người khiến MXH xôn xao, cỡ nào mà chính chủ cũng phải tiếc?

Đây cũng là cảnh phim đúng chuẩn 18+ nhất trong Trại Buôn Người.

Một trong những phân đoạn gây chú ý của Trại Buôn Người là cảnh nóng giữa Quách Ngọc Ngoan và Khánh My. Dù thời lượng xuất hiện trên màn ảnh chỉ vỏn vẹn vài giây, nam diễn viên tiết lộ ê-kíp đã phải làm việc khá vất vả để hoàn thành cảnh quay, đặc biệt khi bối cảnh chật hẹp, đông người. Đáng nói, phiên bản mà khán giả nhìn thấy hiện tại đã được cắt ngắn đáng kể so với bản quay ban đầu.

Quách Ngọc Ngoan thừa nhận anh “cũng rất là tiếc” vì phân đoạn này vốn được thực hiện dài hơn. Tuy nhiên, sau quá trình kiểm duyệt, nhiều phần đã bị lược bỏ. “Cũng rất là tiếc vì đáng lẽ nó dài và đủ đầy hơn tí xíu nhưng nó đã bị cắt đi nhiều nhưng tôi mong dù còn lại bao nhiêu thì nó cũng tạo được cho khán giả cảm xúc”, nam diễn viên chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn.

Khánh My và Quách Ngọc Ngoan có một số cảnh nóng trong Trại Buôn Người

Chi tiết này lập tức khiến phân đoạn giữa Quách Ngọc Ngoan và Khánh My được chú ý hơn, nhất là khi đây vốn là một trong những cảnh nhạy cảm nhất ở bộ phim 18+ đang gây sốt tại phòng vé.

Trong Trại Buôn Người, Quách Ngọc Ngoan vào vai Tài, quản lý trại buôn người. Đây là một trong những nhân vật phản diện đáng sợ của phim, sở hữu quyền lực trong trại và trực tiếp đàn áp, đánh đập các nạn nhân. Tài không chỉ coi những người bị lừa bán như công cụ lao động mà còn đặc biệt để mắt tới những cô gái trẻ, xinh đẹp. Trong khi đó, Khánh My đảm nhận vai Diễm My, một nạn nhân bị đưa vào trại và làm việc tại khu vực nhà bếp. Nhân vật này sau đó trở thành đối tượng bị Tài nhắm tới. Mối quan hệ giữa hai người được thể hiện qua những phân đoạn nhạy cảm, qua đó cho thấy sự lạm quyền và tàn bạo của Tài đối với các nạn nhân trong trại.

Tạo hình của Quách Ngọc Ngoan và Khánh My trong Trại Buôn Người

Một trong những cảnh đáng chú ý nhất diễn ra tại khu vực ngay cạnh nhà bếp. Dù khi lên phim chỉ còn vài giây, Quách Ngọc Ngoan cho biết quá trình ghi hình không hề đơn giản. Không gian vốn chật hẹp, lại có đông người trong ê-kíp nên việc bố trí máy quay, diễn viên và thực hiện cảnh quay sao cho vừa đúng tâm lý nhân vật vừa đảm bảo hiệu quả hình ảnh là một thử thách. “Quay rất mệt, nhưng tôi phải cố gắng thể hiện sao cho tổng thể nhìn vào vẫn tạo được cảm xúc cho người xem”, Quách Ngọc Ngoan nói.

Dù tiếc ví cảnh phim này bị cắt ngắn nhưng bản thân Quách Ngọc Ngoan cũngcho rằng độ “nóng” của một phân cảnh không chỉ nằm ở việc diễn viên xuất hiện bao nhiêu hay cảnh kéo dài bao lâu, mà phụ thuộc rất nhiều vào cách đạo diễn và đạo diễn hình ảnh xử lý. Anh ví những phân đoạn này giống như “gia vị nêm vào nồi canh”, có tác dụng bổ sung hương vị cho tổng thể tác phẩm chứ không phải yếu tố duy nhất tạo nên sức hút của bộ phim.

Trại Buôn Người hiện đang là bộ phim Việt Nam được bàn luận nhiều nhất tại rạp. Tác phẩm của đạo diễn Toni Dương Bảo Anh kể về đường dây lừa bán người xuyên biên giới và hành trình sinh tồn của những nạn nhân bị đưa vào một trại giam bí mật. Nhân vật trung tâm là Ny (Steven Nguyễn), người tìm cách cứu em gái Út Đẹt (Huỳnh Minh Kiên), sau đó cùng nhiều nạn nhân khác lên kế hoạch thoát khỏi nơi này. Phim chính thức khởi chiếu từ ngày 25/9 sau suất chiếu sớm từ tối 24/9. Ngay trong suất chiếu sớm, Trại Buôn Người đã thu hơn 10 tỷ đồng và dẫn đầu phòng vé. Sau hơn 3 ngày công chiếu chính thức, phim vượt mốc 100 tỷ đồng, tiếp tục giữ lượng suất chiếu lớn và đứng đầu doanh thu phòng vé trong những ngày cuối tháng 9.