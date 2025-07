Theo thông tin từ trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, lúc 9h ngày 22/7 bão số 3 còn nằm ngay trên vùng biển ven bờ Hưng Yên, Ninh Bình.

Vị trí tâm bão vào khoảng 20.2 độ Vĩ Bắc; 106.5 độ Kinh Đông, cách Hải Phòng khoảng 70 km về phía Đông Nam, cách Hưng Yên khoảng 10 km về phía Đông, cách Ninh Bình khoảng 25 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất: Cấp 9 (75-88 km/h), giật cấp 11.

Theo ghi nhận của PV, cận kề thời điểm bão đổ bộ đất liền tại một số xã ven biển Hưng Yên hiện đang có gió lớn, tuy nhiên chưa có mưa nặng hạt. Lo ngại bão đổ bộ gây mất điện diện rộng, nhiều hộ dân ở Hưng Yên đã chuẩn bị sẵn can lớn đi mua xăng để chạy máy phát, đảm bảo sinh hoạt khi cần thiết.

Nhiều người dân mang theo những chiếc can lớn, chờ đợi mua xăng trước khi bão số 3 đổ bộ đất liền

Được biết, nhiều người đổ xăng đầy bình để sẵn sàng phương tiện đi lại, đồng thời mua thêm xăng để chạy máy phát điện

Chia sẻ với chúng tôi, anh H. (Tiền Hải, Hưng Yên) chia sẻ: "Năm ngoái mất điện cả ngày do bão ảnh hưởng đến sinh hoạt gia đình nên năm nay tôi mua sẵn xăng để chủ động, nhất là nhà đang có con nhỏ cần có quạt mát, hâm sữa.... không có điện là bất tiện lắm."

Tương tự, chị Trần Thị L. (Hưng Yên) cũng tất tả mang can ra cây xăng: "Nhà tôi có trẻ nhỏ, mất điện thì quạt không chạy được, oi bức lắm. Mua trước để đề phòng, không may mất điện kéo dài do ảnh hưởng bão thì cũng có phương án dự phòng".

Người dân xã Tiền Hải (Hưng Yên) mang can nhựa ra cây xăng để mua dự trữ, phòng khi bão số 3 gây mất điện kéo dài.

Cửa hàng xăng dầu đông khách hơn thường ngày do nhu cầu tích trữ tăng cao.