Hôm nay (22/7), bão số 3 Wipha sẽ đổ bộ vào đất liền từ Hải Phòng đến Thanh Hóa với gió mạnh ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (89-117km/h), giật cấp 13.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ở khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Thanh Hoá, Nghệ An đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 130mm.

Ở đặc khu Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 10, giật cấp 12; Cô Tô cấp 8, giật cấp 11; Cát Bà (đặc khu Cát Hải) cấp 6, giật cấp 8; Cửa Ông cấp 9, giật cấp 12; Bãi Cháy cấp 8, giật cấp 9; Quảng Hà cấp 8; Tiên Yên cấp 7, giật cấp 9; trạm Thái Bình cấp 7, giật cấp 8; Móng Cái cấp 6, giật cấp 9; Phủ Liễn cấp 6, giật cấp 8;…

Đường đi dự kiến của báo Wipha (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai)

Đến 4h hôm nay (22/7), vị trí tâm bão cách Quảng Ninh khoảng 140km, cách Hải Phòng 70km; cách Hưng Yên khoảng 80km, cách Ninh Bình khoảng 100km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102km/giờ), giật cấp 13; di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 15km/h.

Trong 12 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển hướng Tây Tây Nam, 10-15km/h. Đến 16h cùng ngày, vị trí tâm bão trên đất liền từ Hải Phòng đến Thanh Hoá với sức gió cấp 8, giật cấp 10; và suy yếu trên khu vực biên giới Việt - Lào.

Chia sẻ trong buổi Livestream trên trang cá nhân vào tối 21/7, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy có 20 năm kinh nghiệm nghiên cứu về giảm thiểu rủi ro thiên tai, biến đổi khí hậu và sinh kế, đã đưa ra lời cảnh báo tới người dân.

Đó là khi tâm bão đi vào đất liền, chúng ta sẽ cảm nhận thấy một khoảng lặng, ngừng mưa, ngừng gió. Đây là “cái bẫy” đáng sợ vì không có nghĩa là cơn bão đã đi qua. Vì vậy, khi thấy thời tiết tốt hơn sau bão, người dân vẫn cần ở yên trong nhà hoặc nơi tránh bão.

Thời điểm gió lặng sau cơn bão là gì?

Thực chất, khoảng lặng chính là lúc chúng ta đang ở tâm bão. Tâm bão hay mắt bão là một khu vực tương đối yên tĩnh nằm ngay tại trung tâm của hệ thống bão. Trái với suy nghĩ của nhiều người, khi mắt bão quét qua không phải là thời điểm nguy hiểm nhất.

Mắt bão là tâm bão và đường kính của nó dao động từ 20-30 km, thậm chí là 1.000 km

Bão Wipha so với Yagi hồi năm ngoái là không bằng, nhưng phải rất lưu ý hiện tượng gió mạnh cục bộ có thể xảy ra theo dải hẹp cách xa tâm bão có thể tới hàng trăm cây số. Gió mạnh cục bộ chỉ xảy ra trong quãng ngắn khoảng 10 đến 15 phút nhưng cấp gió lớn có thể làm tốc mái tôn và đổ cây cối.

Bão thực chất là khối không khí xoay tròn với vận tốc cao, hoạt động trong phạm vi khá lớn, đường kính có thể lên tới 1.000 km. Mắt bão là tâm bão, áp suất không khí ở đó rất thấp, với đặc trưng là gió lặng, luồng không khí đi xuống chiếm ưu thế và không có mây. Thời tiết nói chung là êm ả so với phần còn lại của cơn bão.

Khi mắt bão đi qua thường sẽ tĩnh lặng hơn. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ,đây chỉ là tình trạng tạm thời nhưng nó luôn khiến mọi người có cảm giác như cơn bão đã qua và chủ quan. Khi gió lặng, có nghĩa là chúng ta đang ở trong mắt bão và một nửa cơn bão vẫn chưa đi qua khu vực đó. Phần sau của cơn bão cũng có những rủi ro tương tự như phần trước và trong một số trường hợp, nó có thể nguy hiểm hơn.

Bão số 3 (Wipha) chưa vào đất liền, hàng trăm nhà dân ở Thanh Hóa đã bị tốc mái do dông lốc

Vì vậy, người dân cần đợi đến khi nhận được thông tin rằng cơn bão đã hoàn toàn qua đi mới có thể ra khỏi nhà.

Một rủi ro lớn khác mà nhiều người có thể không cân nhắc đến là việc mắt bão thay đổi chu kỳ. Đường kính của mắt bão có thể thay đổi đột ngột, khiến mọi thứ trong khu vực đó có nguy cơ bị tàn phá nghiêm trọng trong thời gian ngắn.

Ở cường độ bão cực đại, mắt bão có thể co lại nhỏ hơn nhiều so với trước đây, vì áp suất khiến bão di chuyển gần tâm bão hơn. Độ ẩm và động lượng có thể làm yếu thành mắt bão, dẫn đến gió mạnh, gây thiệt hại lớn.

Vì vậy, khi bạn thấy mình ở trong tâm bão, hãy làm theo khuyến cáo của các chuyên gia và ở trong nhà. Mặc dù mọi thứ có vẻ bình lặng, vẫn có khả năng bạn có thể gặp nguy hiểm. Hãy ở trong nơi trú ẩn cho đến khi bạn nhận được cảnh báo chính thức rằng cơn bão đã qua.