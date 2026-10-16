Cảnh không tưởng ở "thiên đường du lịch": Ô tô trôi dạt trên phố trong trận mưa lụt lớn nhất 80 năm qua

Các đoạn video ghi lại cảnh nhiều ô tô bị dòng nước xiết cuốn trôi.

Thành phố Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) đang phải nỗ lực gồng mình khắc phục hậu quả đợt ngập lụt kinh hoàng mà các quan chức mô tả là trận mưa lớn nhất trong ít nhất 80 năm qua, khi số người chết tăng lên 3 người và 5 người khác mất tích.

Mưa bắt đầu trút xuống thành phố lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ từ sáng thứ Tư (14/10) và mạnh lên trong suốt cả ngày, gây ra tình trạng hỗn loạn và lũ quét; các đoạn video ghi lại cảnh nhiều ô tô bị dòng nước xiết cuốn trôi.

Mưa lớn ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân

Ô tô bị cuốn trôi trên đường

Thống đốc Istanbul, ông Davut Gul, cho biết: "Chúng ta đang chứng kiến lượng mưa cao nhất tại Istanbul kể từ khi các dữ liệu ghi nhận bắt đầu được theo dõi vào năm 1942."

Văn phòng Thống đốc Gul ra tuyên bố cho biết số người tử vong do lũ lụt đã tăng lên 3 người khi lực lượng chức năng tìm thấy thi thể một người đàn ông gần công viên ở khu vực Kagithane thuộc bờ Châu Âu.

Trận bão cũng lấy đi tính mạng của một thiếu niên 14 tuổi bị điện giật khi dẫm phải vũng nước ở khu vực Balat.

Dòng nước lũ quá mạnh đã cuốn trôi nhiều phương tiện giao thông. Ảnh: AFP

Ảnh: AFP

Các quan chức cho biết hiện vẫn còn 5 người khác đang mất tích.

Tại Beykoz, thuộc bờ Châu Á của Istanbul, hãng tin DHA đưa tin một người đàn ông khác đã tử vong do rơi xuống giếng trong lúc cố gắng thoát nước tại một công trường xây dựng trường học. Hiện chưa có xác nhận chính thức từ cơ quan chức năng về trường hợp tử vong này.

Một nhiếp ảnh gia của AFP ghi nhận trong ngày thứ Năm (15/10), các đội công nhân đô thị và lính cứu hỏa Istanbul đang tích cực dọn dẹp tại các trường học, sân bóng đá, nhà xe và nhiều khu vực khác, bơm nước ra khỏi những nơi bị ngập và dọn dẹp bùn đất.

Tối thứ Tư, Thống đốc tuyên bố các trường học trên toàn Istanbul sẽ đóng cửa cho đến thứ Hai, khuyến cáo người dân nên ở nhà "trừ khi tuyệt đối cần thiết" và khuyên những người sống ở các căn hộ tầng hầm "nên qua đêm ở những tầng cao hơn, an toàn hơn."

Một phóng viên AFP cho biết tình trạng mất điện và cúp nước cũng xảy ra ở nhiều khu vực trong thành phố, đặc biệt là tại Sariyer – nơi các chủ cửa hàng đang cố gắng vớt vớt lại hàng hóa từ trong đống bùn lầy.

Lũ lụt ở các thành phố khác

Tại tỉnh Sakarya lân cận, mưa lớn đã khiến một căn biệt thự hai tầng nằm bên bờ suối ở khu xóm Sapanca bị sập rụi. Do ngôi nhà đã được sơ tán từ trước nên không có ai bị thương hay thiệt mạng.

Tại tỉnh Kocaeli kế bên, một dòng suối ở quận Gebze đã tràn bờ, cuốn trôi một tài xế – người sau đó đã được lực lượng cứu hộ giải cứu bằng dây thừng. Các báo cáo cho biết tại một quận khác là Basiskele, một người đàn ông đã mất tích sau khi bị nước lũ cuốn đi.

Bộ Giao thông Vận tải Thổ Nhĩ Kỳ cho biết 43 chuyến bay hướng về Sân bay Istanbul đã phải chuyển hướng trong ngày thứ Tư, tương tự với 3 chuyến bay hướng về Sân bay Sabiha Gokcen ở bờ Châu Á – nơi cũng phải tạm dừng cất cánh do gió mạnh.

Cơ quan ứng phó thiên tai AFAD của Thổ Nhĩ Kỳ đã thành lập một bàn trung tâm khủng hoảng để quản lý các sự cố do mưa lớn gây ra.

Dự báo mưa lớn sẽ tiếp tục kéo dài trong suốt cuối tuần.

Nguồn: AFP