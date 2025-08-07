Cảnh hoang tàn của công viên nước từng sôi động bậc nhất TP.HCM

Nằm ở góc đường Võ Văn Kiệt – Nguyễn Tri Phương, công viên nước Đại Thế Giới rộng khoảng 4.000 m², từng là điểm vui chơi quen thuộc của nhiều thế hệ người dân TP.HCM kể từ khi đi vào hoạt động năm 1999. Tuy nhiên, từ tháng 1/2020, nơi đây ngừng hoạt động và bị bỏ hoang suốt nhiều năm, dù nằm giữa khu dân cư đông đúc.