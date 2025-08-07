Cảnh hoang tàn của công viên nước từng sôi động bậc nhất TP.HCM Lương Ý | 07/08/2025 07:36 Báo lỗi cho Soha Từng là điểm vui chơi sôi động bậc nhất TP.HCM, Công viên nước Đại Thế Giới (Quận 5 cũ) nay hoang tàn sau nhiều năm ngưng hoạt động, không được bảo dưỡng. Nằm ở góc đường Võ Văn Kiệt – Nguyễn Tri Phương, công viên nước Đại Thế Giới rộng khoảng 4.000 m², từng là điểm vui chơi quen thuộc của nhiều thế hệ người dân TP.HCM kể từ khi đi vào hoạt động năm 1999. Tuy nhiên, từ tháng 1/2020, nơi đây ngừng hoạt động và bị bỏ hoang suốt nhiều năm, dù nằm giữa khu dân cư đông đúc. Khu vui chơi nước với các hạng mục như máng trượt, thác nước, hồ bơi, sông lười... nay trở nên hoang vắng, nhiều hạng mục xuống cấp nghiêm trọng theo thời gian. Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, sau nhiều năm bỏ hoang, công viên nước Đại Thế Giới rơi vào cảnh hoang tàn, nhếch nhác. Bên trong công viên, các hồ nước tù đọng, phủ đầy bèo xanh và rác thải. Khu vực sân khấu nổi, nơi từng là điểm tổ chức các chương trình ca múa nhạc, hài kịch, xiếc ảo thuật vào mỗi chiều Chủ nhật – nay vôi vữa bong tróc, lõi thép hoen gỉ lộ ra, cỏ dại mọc um tùm khắp các lối đi. Các phòng chức năng như xông hơi, massage, hồ bơi và khu tập thể thao nay hoang tàn, không còn sử dụng được. Tường bị vẽ bậy, lớp sơn bong tróc loang lổ. Sàn nhà, các góc cầu thang, bờ tường trong công viên nước đều tràn ngập rác thải, từ túi nylon, vỏ chai nhựa đến lá cây... Hình ảnh hoang tàn tại Công viên nước Đại Thế Giới sau nhiều năm bỏ hoang. Trước đây, Công viên nước Đại Thế Giới do doanh nghiệp tư nhân khai thác, thuộc sự quản lý của Trung tâm Văn hóa Quận 5 (cũ). Sau khi hết hợp đồng thuê đất, đơn vị khai thác không có nhu cầu tiếp tục thuê, dẫn đến việc công viên chấm dứt hoạt động và bị bỏ hoang suốt nhiều năm qua. Tags bỏ hoang công viên nước đường Võ Văn Kiệt sông lười Trung tâm Văn hoá Quận 5 Công viên nước Đại Thế Giới Theo VTCNews Copy link Link bài gốc Lấy link https://vtcnews.vn/canh-hoang-tan-cua-cong-vien-nuoc-tung-soi-dong-bac-nhat-tp-hcm-ar958267.html Đường dây nóng: 0943 113 999 Soha