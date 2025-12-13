Cảnh giác với “cam kết tách thửa”, “cam kết lên thổ cư”

Mới đây, UBND xã Tân Châu (Tây Ninh) đã phát thông báo cảnh báo tình trạng phân lô, bán nền trên địa bàn.

Theo văn bản, trong thời gian gần đây, trên địa bàn xã Tân Châu xuất hiện tình trạng một số tổ chức, cá nhân tự ý phân lô, rao bán đất nền trái phép, đặc biệt tại những khu vực đất nằm trong quy hoạch, không đủ điều kiện chuyển mục đích sử dụng sang đất ở và không được phép xây dựng theo quy định.

“Một số trường hợp đăng tin quảng cáo, môi giới không đúng sự thật, gây hiểu lầm cho người mua và tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân”, văn bản của chính quyền xã Tân Châu nêu.

Để đảm bảo trật tự quản lý đất đai và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân trên địa bàn xã, UBND xã Tân Châu nêu 3 đề nghị.

Trong đó. người dân cần kiểm tra kỹ thông tin pháp lý khi nhận chuyển nhượng các lô đất được quảng cáo dưới dạng “đất nền, “dự án phân lô” tại những khu vực đang nằm trong quy hoạch của địa phương (đặc biệt trên địa bàn thị trấn Tân Châu cũ), không được phép chuyển mục đích sang đất ở, hoặc chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt tách thửa, cụ thể: Thông tin về Quy hoạch sử dụng đất. Tình trạng được phép hoặc không được phép chuyển mục đích sử dụng đất. Đất có thuộc diện không được xây dựng công trình hay không. Thông tin về chủ sử dụng đất và tính pháp lý của thửa đất.

Cùng đó, không tự ý xây dựng nhà ở, công trình trên các thửa đất không phải đất ở, hoặc các khu vực đã được quy hoạch cho mục đích khác. Mọi hành vi xây dựng trái phép sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Và cuối cùng là cảnh giác với thông tin quảng cáo không đúng sự thật như cam kết tách thửa”. “cam kết lên thổ cư, “cam kết xây dựng nhà ở.

“Khi có nhu cầu tìm hiểu thông tin quy hoạch, chuyển mục đích sử dụng đất, hoặc các thông tin pháp lý khác liên quan đến đất đai, người dân vui lòng liên hệ trực tiếp Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai – khu vực Tân Châu hoặc phòng Kinh tế xã Tân Châu để được hướng dẫn và cung cấp thông tin chính xác”, UBND xã Tân Phú lưu ý.

Hồi tháng 11, trong văn bản trả lời công dân đăng trên Cổng thông tin Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh Tây Ninh, UBND tỉnh Tây Ninh nêu kể từ ngày 1/7, tỉnh Long An và tỉnh Tây Ninh sáp nhập thành tỉnh Tây Ninh. UBND tỉnh đã chỉ đạo rà soát, áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật vẫn còn hiệu lực thi hành áp dụng song song trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Qua đó, Quyết định số 49/2024/QĐ-UBND ngày 15/10/2024 của UBND tỉnh Tây Ninh áp dụng trên địa bàn 36 xã, phường của tỉnh Tây Ninh (trước sáp nhập) và Quyết định số 49/2024/QĐ-UBND ngày 25/10/2024 của UBND tỉnh Long An áp dụng trên địa bàn 60 xã, phường của tỉnh Long An (trước sáp nhập).

Nhằm đảm bảo việc áp dụng đồng bộ trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường đang chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị có liên quan xây dựng quyết định quy định về tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với một số loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Đến nay, dự thảo đã hoàn thành việc lấy ý kiến và đang hoàn thiện để các bước còn lại theo quy định; dự kiến ban hành và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2026.