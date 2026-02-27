HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Cảnh giác thủ đoạn đánh tráo chip thẻ ngân hàng

Hải Vân |

Lừa đảo thanh toán luôn luôn là vấn đề nóng hiện nay khi thanh toán không tiền mặt được ưa chuộng.

Cảnh giác với thủ đoạn đánh tráo chip thẻ ngân hàng trong năm 2026 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Một số ngân hàng vừa đưa ra cảnh báo về thủ đoạn gian lận đánh tráo chip (chip swapping) trên thẻ thanh toán - hình thức có thể khiến chủ thẻ bị lợi dụng thực hiện giao dịch trái phép mà không phát hiện kịp thời. Thủ đoạn này thường nhắm vào các loại thẻ thanh toán vật lý như thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ.

Đối tượng có thể thay thế chip hợp lệ trên thẻ bằng chip giả để khai thác dữ liệu hoặc thực hiện giao dịch trái phép. Một dấu hiệu nhận biết là thẻ vẫn có thể cắm và thanh toán tại máy POS, nhưng tính năng thanh toán chạm không còn hoạt động.

Đặc biệt, nếu bề mặt chip xuất hiện dấu hiệu bong tróc, dán đè, trầy xước hoặc biến dạng bất thường, người dùng cần đặc biệt cảnh giác.

Để hạn chế rủi ro, ngân hàng khuyến cáo khách hàng thường xuyên kiểm tra tình trạng thẻ, đặc biệt là khu vực chip; ưu tiên thanh toán chạm và trực tiếp giám sát quá trình giao dịch, không đưa thẻ cho người khác thao tác hộ.

