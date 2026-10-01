Cảnh giác cuộc gọi báo “hàng lỗi”, người mua online có thể mất tiền trong tích tắc

Chỉ từ một cuộc gọi tưởng chừng vô hại, người mua hàng online có thể bị dẫn dụ cung cấp thông tin, thực hiện thao tác trên điện thoại và mất tiền trong tài khoản.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây, nhiều người mua hàng trực tuyến nhận được cuộc gọi từ các đối tượng tự xưng là nhân viên sàn thương mại điện tử, thương hiệu hoặc đơn vị vận chuyển. Đối tượng thông báo sản phẩm vừa nhận thuộc lô hàng lỗi, hàng cấm hoặc có nguy cơ gây mất an toàn, cần thu hồi gấp.

Đáng chú ý, để tạo lòng tin, các đối tượng cung cấp chính xác thông tin đơn hàng như họ tên người mua, tên sản phẩm, thời điểm giao nhận. Những thông tin này khiến nạn nhân lầm tưởng đang làm việc với bộ phận chăm sóc khách hàng hoặc đơn vị vận chuyển. Sau khi nạn nhân đồng ý trả hàng, đối tượng tiếp tục yêu cầu kết bạn qua Zalo, Telegram, Facebook hoặc chuyển sang một kênh liên lạc khác với lý do để xác minh lệnh hoàn tiền, tạo mã thu hồi hoặc nhận tiền bồi thường.

Tại đây, chúng gửi đường link giả mạo, mã QR hoặc hướng dẫn nạn nhân thực hiện các thao tác trên điện thoại. Khi nạn nhân làm theo, thông tin tài khoản ngân hàng, mã xác thực hoặc quyền truy cập thiết bị có thể bị đánh cắp, tạo điều kiện để các đối tượng thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Trước tình hình tội phạm công nghệ cao diễn biến phức tạp, lực lượng Công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác với mọi cuộc gọi bất thường liên quan đến đơn hàng, hoàn tiền, thu hồi sản phẩm. Khi có yêu cầu trả hàng, cần chủ động kiểm tra trực tiếp trên ứng dụng thương mại điện tử hoặc liên hệ kênh chăm sóc khách hàng chính thức để xác minh.

Tuyệt đối không cung cấp thông tin tài khoản, mật khẩu, mã OTP; không truy cập đường link lạ, quét mã QR không rõ nguồn gốc; không cài đặt ứng dụng theo hướng dẫn của người gọi và không chuyển tiền để nhận hoàn tiền, bồi thường.

Trường hợp nghi ngờ bị lừa đảo, người dân cần ngừng ngay giao dịch, liên hệ ngân hàng để khóa tài khoản khi cần thiết, lưu giữ tin nhắn, số điện thoại, lịch sử giao dịch và trình báo cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ.

Không có món hàng online nào đáng để đánh đổi toàn bộ số tiền trong tài khoản. Chỉ một cuộc gọi, một đường link hoặc một mã OTP cũng có thể khiến tài sản bị chiếm đoạt trong tích tắc.