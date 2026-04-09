Cảnh gà trống nuôi con của "ông hoàng nhạc Việt" đình đám một thời, đi bán cafe để lo cho con

Đàm Vĩnh Hưng tên thật Huỳnh Minh Hưng, sinh năm 1971 là một trong những ca sĩ nổi bật của nhạc Việt suốt nhiều thập kỷ qua với loạt ca khúc đình đám một thời như: Say Tình, Bình Minh Sẽ Mang Em Đi, Xin Lỗi Tình Yêu, Nửa Vầng Trăng… Với phong cách biểu diễn đặc trưng và lượng fan đông đảo, anh từng được nhiều người gọi là "ông hoàng nhạc Việt".

Năm 2022, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ công khai có con trai ruột 3 tuổi tên Polo trong live concert The Portrait của anh tại Hà Nội. "Đây là tình yêu to lớn nhất của Hưng suốt 3 năm qua, bé Polo Huỳnh. Đứa con đầu tiên và duy nhất trên cuộc đời này của Hưng", Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ về con trong chương trình. Sau khi công khai, con trai của Đàm Vĩnh Hưng – bé Polo – nhanh chóng trở thành nhân vật được chú ý trên mạng xã hội.

Đàm Vĩnh Hưng gây chú ý khi đi bán cafe ở tuổi U60.

Thời gian gần đây, Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục gây chú ý khi mở quán cafe, trực tiếp tham gia kinh doanh bên cạnh đam mê nghệ thuật. Chia sẻ về quyết định này, nam ca sĩ cho biết là vì tương lai của bản thân và con trai.

"Lịch biểu diễn của tôi kín mít đến tháng 6 luôn rồi nhưng chủ yếu nằm ở cuối tuần. Vậy thời gian rảnh rỗi mình làm cái gì? Tại sao mình không buôn bán kiếm tiền. Tôi ấp ủ cái quán này lâu lắm rồi. Tôi đã chuẩn bị tất cả những bãi đáp an toàn nhất cho mình và con mình lớn lên có sự tiếp nối, người nhà mình có công ăn việc làm thêm nữa", nam ca sĩ chia sẻ trên mạng xã hội.

Không chỉ tập trung cho công việc, Đàm Vĩnh Hưng còn dành nhiều thời gian chăm sóc con trai. Anh trực tiếp đưa đón, kèm con học, làm bài tập về nhà, luyện chữ viết và chơi cùng con mỗi ngày.

Đàm Vĩnh Hưng từng chia sẻ về hoàn cảnh của mình trên trang cá nhân: "Vừa là ca sĩ mà quý vị đã iu thương gần 30 năm qua vừa là cha mà còn là gà trống nuôi con. Lại vừa khởi nghiệp trên con đường kinh doanh".

Con trai Đàm Vĩnh Hưng.

Dù đảm nhận nhiều vai trò cùng lúc, nam ca sĩ không than vãn mà luôn thể hiện niềm hạnh phúc khi có con bên cạnh. Anh lập riêng một tài khoản mạng xã hội mang tên con trai và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của hai cha con.

Trên mạng xã hội, Đàm Vĩnh Hưng không ngần ngại bày tỏ tình cảm: "Ba tự thấy mình có phước khi có Polo trong cuộc đời"; "Hôm nay Ba thật là vui! Polo biết không! Cô giáo khen Polo nức nở luôn! Tập trung nghe giảng bài, viết bài nghiêm túc, chữ đẹp, đều... nói chung là xuất sắc!... Ba vui như Tết!"; "Con nhổ răng mà Ba khóc là sao? Ước gì bất kỳ những cơn đau nào của Polo cũng có thể sang tên chủ quyền hết cho ba"...

Nhiều câu chuyện đời thường cũng được nam ca sĩ chia sẻ trong đó có việc con trai xin bố mua vé số giúp một người bán hàng rong lớn tuổi vì thấy thương quá: "Ba ơi! Con thấy mặt bà tội quá à! Ba cho con mua giúp bà nha ba!... Con làm đúng! Con xuống mua đi", nam ca sĩ kể lại.

Hiện tại, bé Polo đã hơn 6 tuổi, thường xuyên đồng hành cùng bố trong các chuyến lưu diễn kể cả ở nước ngoài. Nam ca sĩ vừa chia sẻ một status đầy tình cảm:

"Con ai mà đẹp trai, dễ thương, hiểu chuyện ghê luôn! Càng ngày càng say đắm với em này, không thể rời nhau vì 2 đứa mê nhau quá trời, quá đất".

Đàm Vĩnh Hưng cho con trai đóng cùng MV về người lính.

Không chỉ xuất hiện trong đời sống thường ngày, con trai Đàm Vĩnh Hưng còn tham gia vào sản phẩm âm nhạc của bố. Trong MV Xuân của lính xa nhà, cậu bé góp mặt trong một số phân cảnh, thậm chí có lúc xúc động suýt khóc theo tiết lộ của nam ca sĩ.

Ở thời điểm hiện tại, bên cạnh danh xưng "ông hoàng nhạc Việt" một thời, Đàm Vĩnh Hưng còn được nhắc đến với hình ảnh một người cha đơn thân hết lòng vì con. Hành trình vừa làm nghệ thuật, vừa kinh doanh, vừa chăm sóc con nhỏ cho thấy một góc rất khác của nam ca sĩ – đời thường nhưng đầy cảm xúc.