Cảnh "dát vàng" bên trong biệt thự của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn gây choáng ngợp

Kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ đã trôi qua, chính thức khởi động năm mới nhưng nhiều người vẫn ở trong tâm trạng níu kéo ngày nghỉ, nhiều khoảnh khắc thời điểm nghỉ Tết được chia sẻ rầm rộ. Tiên Nguyễn - ái nữ nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn cũng không ngoại lệ.

Mới đây, Tiên Nguyễn tiếp tục xả suộc trang trí Tết ở nhà mình khiến dân tình trầm trồ. Trong dịp Tết Nguyên đán, biệt thự view sông Sài Gòn nhà họ Nguyễn được phủ một màu vàng rực rỡ từ trong ra ngoài.

Biệt thự nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn được "dát vàng" trong dịp Tết Nguyên đán

Trong khuôn viên biệt thự, ngoài sắc vàng của hoa mai còn có hàng chục bàn tiệc được bày biện sát nhau, trang trí nhiều loại hoa màu vàng như hoa cúc, lan vũ nữ, hoa hồng, cẩm tú cầu,... tạo nên cảnh tượng rực rỡ. Bên trong nhà được dựng tiểu cảnh Tết xưa với chiếc tivi cũ, bàn ghế gỗ, trò chơi tuổi thơ,... để tổ chức cuộc thi gói bánh chưng.

Chia sẻ thêm về khung cảnh trang trí ngày Tết, Tiên Nguyễn cho biết cả gia đình đều thích thú, khen Tết năm nay làm đơn giản mà đẹp.

Khung cảnh và các hoạt động bên trong biệt thự được Tiên Nguyễn chia sẻ trước đó

Các thành viên trong gia đình như vợ chồng Hà Tăng, Linh Rin, vợ chồng Tiên Nguyễn đều hào hứng check-in biệt thự ngày Tết

Trong các năm trước, biệt thự nhà tỷ phú cũng được trang hoàng lộng lẫy với màu vàng làm chủ đạo với các loại hoa. Thực tế cách trang trí này thể hiện ý nghĩa nhất định.

Trong văn hoá Á Đông, màu vàng gắn liền với vàng bạc, của cải, tiền tài. Vì vậy, vào dịp Tết - thời điểm khởi đầu năm mới - màu vàng tượng trưng cho sự sung túc, làm ăn phát đạt, thu hút tài vận, mong đợi một năm “rủng rỉnh” hơn năm cũ,... Đó cũng là lý do các hình ảnh như thỏi vàng, đồng tiền vàng, bao lì xì vàng… xuất hiện dày đặc trong ngày Tết.

Màu vàng cũng là màu đại diện cho phúc khí và cát tường bền vững. Ở miền Nam, hoa mai vàng gần như là “linh hồn” của Tết. Hoa mai với sắc vàng rực rỡ tượng trưng cho niềm vui, sự khởi đầu hanh thông, gia đạo ấm no.

Trong tâm lý học màu sắc, màu vàng đem lại cảm giác ấm áp, lạc quan và hy vọng về một tương lai tươi sáng. Tết Nguyên đán diễn ra vào thời điểm chuyển mùa, khi mọi người mong chờ một khởi đầu mới nên màu vàng cũng giống như ánh mặt trời đầu năm, báo hiệu chu kỳ mới bắt đầu.

Không khí gói bánh tét ở nhà Tiên Nguyên dịp Tết Ất Tỵ 2025

Tết Giáp Thìn 2024, gia đình tỷ phú cũng chọn màu vàng làm chủ đạo

Trong dịp Tết Quý Mão 2023 là sự kết hợp giữa sắc đỏ và vàng

