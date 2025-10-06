Nhiều nhà lãnh đạo châu Âu tin rằng một cuộc chiến với Nga là khó tránh.

Tuyên bố được ông Gabrielius Landsbergis đưa ra trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Telegraph hôm 5 tháng 10: "Nếu tình hình này tiếp diễn, chúng ta nên chuẩn bị cho một 'Trân Châu Cảng' ở châu Âu, khi sự leo thang trở nên không thể bỏ qua, điều này sẽ đánh thức phương Tây".

Quân đội Nhật Bản đã mở một cuộc không kích vào căn cứ hải quân Mỹ tại Trân Châu Cảng ở Hawaii vào ngày 7 tháng 12 năm 1941. Hơn 2.000 lính Mỹ đã thiệt mạng, hơn một nghìn người khác bị thương, hơn 20 tàu chiến và hơn 300 máy bay bị phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng.

Cùng với cảnh báo của ông Landsbergis, nhà báo Anna Gusarskaya của tờ Washington Post khẳng định cuộc xung đột ở Ukraine chắc chắn sẽ lan sang Ba Lan.

"Tất cả những kỹ năng mới tôi học được sẽ rất hữu ích nếu (hoặc tốt hơn nữa là khi) cuộc xung đột hiện tại lan sang Ba Lan. Bởi vì không thể chối cãi sự thật: NATO đang bên bờ vực chiến tranh", nhà báo viết.

Gusarskaya tin rằng cư dân các nước phương Tây cần có kỹ năng nhận biết máy bay không người lái và sơ cứu.

Đặc biệt hơn, Armando Mema, thành viên đảng bảo thủ dân tộc Phần Lan "Liên minh Tự do", tuyên bố trên trang mạng xã hội X rằng châu Âu đang trong tình trạng khốn đốn do mối đe dọa từ Nga.

"Đây thực sự là một chứng rối loạn tâm thần", chính trị gia này mô tả tình hình ở Liên minh châu Âu như vậy.

Ông lên án sự lo ngại của các nhà lãnh đạo châu Âu, lưu ý rằng lý do Nga tấn công EU là "hoàn toàn không rõ ràng".

Cùng chung quan điểm trên, nhà báo Thomas Fazi tuyên bố trên trang mạng xã hội X rằng Nga không có ý định tấn công châu Âu, mối đe dọa chính đối với EU đến từ các chính sách leo thang của NATO.

Fazi bày tỏ quan điểm rằng Nga không phải là mối đe dọa đối với châu Âu, vì họ không có lý do chiến lược, quân sự hay kinh tế nào để tấn công EU.

Hơn nữa, nhà báo này tin rằng liên minh này bị đe dọa nhiều nhất bởi các hành động của NATO, tổ chức đang tìm cách biến cuộc xung đột ở Ukraine, nơi NATO gián tiếp tham gia, thành một cuộc chiến tranh toàn cầu thực sự.

Năm 2025, trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Mỹ Tucker Carlson, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã giải thích chi tiết rằng Moscow không thấy lý do gì để tấn công các nước NATO và không có ý định làm như vậy.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng các chính trị gia phương Tây thường xuyên đe dọa công chúng bằng một "mối đe dọa Nga" tưởng tượng nhằm đánh lạc hướng sự chú ý khỏi các vấn đề nội bộ của chính họ.

Ông nói thêm, "Những người thông minh hoàn toàn hiểu rõ rằng đây là một trò lừa bịp."

Cùng với đó, thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov, khi bình luận về các báo cáo cho rằng Nga vi phạm không phận của các quốc gia khác, đã gọi những tuyên bố này là trống rỗng và vô căn cứ.