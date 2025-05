Cảnh báo về số điện thoại đầu 039 và tài khoản Zalo không nên bắt máy, không kết bạn, đã có nạn nhân bị lừa 90 triệu đồng

Công an tỉnh Bình Phước phát đi cảnh báo về một vụ lừa đảo trực tuyến tinh vi, khiến anh H.V.N, Giám đốc một công ty in ấn tại huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, thiệt hại 90 triệu đồng.

Cụ thể, đối tượng sử dụng thủ đoạn tinh vi, dùng số điện thoại 039.753.9370 và tài khoản Zalo mang tên “Duy Thành”, giả danh là nhân viên một bệnh viện trên địa bàn tỉnh để liên hệ với Công ty in ấn của anh H.V.N nhằm đặt in 400 tấm pano tuyên truyền về hoạt động của bệnh viện. Sau khi nhận được báo giá, người này đồng ý đặt in 400 tấm pano với tổng giá trị 100 triệu đồng.

Tiếp đó, đối tượng tiếp tục nhắn tin qua Zalo, cho biết bệnh viện đang cần gấp 50 chiếc giường bệnh và yêu cầu phải giao trong buổi chiều cùng ngày. Đối tượng đề nghị anh H.V.N hỗ trợ tìm cơ sở cung cấp giường bệnh, đồng thời gửi mẫu giường cụ thể để anh N tiện tìm mua. Với tinh thần phục vụ khách hàng, anh H.V.N đã chủ động liên hệ nhiều nơi nhưng không tìm được mẫu phù hợp. Lúc này, đối tượng đưa cho anh N số điện thoại của một cơ sở bán giường bệnh và đề nghị anh đứng ra đặt mua giúp.

Anh H.V.N cho biết, anh đã tỏ ra nghi ngờ khi bệnh viện không trực tiếp mua hàng từ đơn vị bán giường mà lại nhờ công ty in ấn của anh đứng tên đặt hàng. Tuy nhiên, đối tượng giải thích rằng “cấp trên không đồng ý mua từ công ty đó”, nên cần anh hỗ trợ đứng tên mua hộ, sau đó giao lại cho bệnh viện với giá cao hơn.

Để tạo lòng tin, đối tượng gửi qua Zalo ảnh chụp màn hình giao dịch, thể hiện đã chuyển khoản 150 triệu đồng vào tài khoản của anh H.V.N, bao gồm tiền cọc cho việc làm pano và mua giường bệnh. Tin rằng đối tượng đã chuyển khoản thật, anh H.V.N liên hệ với cơ sở bán giường, được báo giá 175 triệu đồng và yêu cầu đặt cọc trước để giao hàng ngay trong ngày. Anh H.V.N sau đó đã chuyển 40 triệu đồng tiền đặt cọc vào tài khoản của cơ sở cung cấp giường.

Chưa dừng lại, đối tượng tiếp tục liên hệ với anh H.V.N và cho biết bệnh viện đang cần thêm 50 chiếc nệm, gối và ga giường, yêu cầu giao ngay trong ngày. Sau khi liên hệ lại với cơ sở cung cấp, anh H.V.N nhận được báo giá 150 triệu đồng và được yêu cầu đặt cọc trước 50 triệu đồng.

Khi báo lại mức giá này cho đối tượng, người này lập tức đồng ý và tiếp tục gửi ảnh chụp màn hình thể hiện đã chuyển khoản 150 triệu đồng với nội dung “thanh toán tiền nệm, gối, ga giường”. Một lần nữa tin tưởng, anh H.V.N đã chuyển 50 triệu đồng tiền đặt cọc.

Tuy nhiên, sau khi các khoản tiền được chuyển đi, đối tượng bất ngờ chặn liên lạc và xóa kết bạn trên Zalo. Nghi ngờ bị lừa, anh H.V.N kiểm tra tài khoản ngân hàng thì phát hiện chưa nhận được bất kỳ khoản tiền nào từ đối tượng.

Trước đó, khi chưa thấy tiền về tài khoản, anh N từng hỏi lại thì được giải thích rằng chuyển khoản vào buổi trưa bị lỗi mạng nên ngân hàng xử lý chậm. Sau khi xác định đã bị lừa đảo, anh đã đến Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Bình Phước để trình báo vụ việc.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bình Phước khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản như trường hợp nêu trên. Khi thực hiện giao dịch mua bán trực tuyến, người dân nên kiểm tra kỹ thông tin của người mua, xác minh rõ ràng với các đơn vị liên quan để tránh bị lợi dụng.

Trong trường hợp cần thiết, người dân có thể liên hệ để được tư vấn trực tiếp qua số điện thoại: 069.346.0505 hoặc đến Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bình Phước.

Đồng thời, nên chia sẻ thông tin cảnh báo đến người thân, bạn bè để góp phần ngăn chặn các hành vi lừa đảo trên không gian mạng.