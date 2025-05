Bộ Công an đưa loạt đề xuất mới về VNeID mà người dân cần biết

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, để phục vụ triển khai mô hình chính quyền 2 cấp, Bộ Công an đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương thực hiện cắt, giảm, đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ đối với 324 thủ tục hành chính, tích hợp vào ứng dụng VNeID để thay thế giấy tờ yêu cầu trong thành phần hồ sơ thủ tục hành chính.

Đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ đối với 324 TTHC, tích hợp vào VNeID

Theo Trung tướng Nguyễn Văn Long, Bộ Công an đã chủ động rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính được phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến, trong đó: Có 324 thủ tục hành chính (TTHC) của 13 Bộ, ngành có các thành phần hồ sơ đã được tích hợp vào tài khoản VNeID, có thể đề xuất cắt, giảm thành phần hồ sơ giấy; có 200 TTHC của các Bộ, ngành có thể khai thác dữ liệu hộ tịch, đất đai đã số hóa để cắt, giảm thành phần hồ sơ giấy.

Từ rà soát này, Bộ Công an đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương thực hiện cắt, giảm, đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ đối với 324 TTHC có thể sử dụng thông tin giấy tờ tích hợp vào ứng dụng VNeID thay thế giấy tờ yêu cầu trong thành phần hồ sơ. Chủ động rà soát, theo dõi lĩnh vực quản lý để tích hợp vào ứng dụng VNeID để phục vụ triển khai mô hình chính quyền 2 cấp.

Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và UBND các địa phương chỉ đạo hoàn thành số hóa dữ liệu hộ tịch và dữ liệu đất đai, chủ động nghiên cứu tái sử dụng dữ liệu đã số hóa để thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo thẩm quyền.

Các Bộ, ngành, địa phương rà soát, công bố danh mục TTHC đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Số hoá, tái cấu trúc quy trình, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC trên cơ sở tái sử dụng thông tin, dữ liệu, giấy tờ đã số hóa tích hợp trên VNeID, Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành, kho dữ liệu của cá nhân, tổ chức.

Bộ Công an cũng chủ động rà soát 30 nhóm TTHC thiết yếu phục vụ người dân, doanh nghiệp để tích hợp trên ứng dụng VNeID, trên cơ sở đó, Bộ Công an đề xuất Thủ tướng Chính phủ giao các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát các TTHC chi tiết trong 30 nhóm thủ tục hành chính Bộ Công an đã rà soát, từ đó nghiên cứu, đưa ra giải pháp cải cách chung cho từng nhóm thủ tục hành chính.

Đồng thời rà soát, đề xuất sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật để đảm bảo tính pháp lý khi triển khai phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính. Xây dựng lộ trình đơn giản hóa đối với từng thủ tục hành chính theo từng tháng, ưu tiên các thủ tục hành chính có thể khai thác được dữ liệu điện tử trong các Cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành để triển khai trước.

Bộ Công an cũng đề xuất Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp Bộ Công an và các bộ ngành hướng dẫn, đôn đốc bộ, ngành địa phương rà soát, công bố danh mục TTHC đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình...

Đối với phục vụ quản lý, xác thực tài khoản ngân hàng góp phần phòng, chống tội phạm, Bộ Công an đề xuất Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an nghiên cứu, ứng dụng Cổng ký số từ xa tập trung trên nền tảng định danh và xác thực điện tử VNeID để thực hiện ký điện tử hợp lệ các hợp đồng mở tài khoản, hợp đồng tín dụng, vay tiêu dùng, hợp đồng bảo hiểm, hợp đồng thế chấp... mà không cần ký tay trực tiếp.

Bên cạnh đó, phối hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ KH&CN triển khai chiến dịch tổng rà soát tài khoản, sim điện thoại để tăng cường quản lý Nhà nước, phòng ngừa tội phạm lừa đảo trực tuyến.

Đại Phú