Cảnh báo "vay nặng lãi iCloud": Hàng chục đối tượng điều hành đường dây lên tới 400 tỷ đồng

Với hình thức vay này, bên cho vay cam kết chỉ cần 30 phút là có thể giải ngân số tiền cho vay kèm điều kiện phải đăng xuất tài khoản iCloud trên thiết bị và đăng nhập tài khoản bên cho vay yêu cầu vào. Đồng thời, người vay bị yêu cầu mở chức năng tìm kiếm, định vị thiết bị trên điện thoại thì mới được giải quyết hợp đồng cho vay. Nhiều người khi vay xong sau đó mới vỡ lẽ lúc vay thì dễ, khi trả lại khó do lãi suất cao khó lường, thậm chí có trường hợp trả hết tiền vay vẫn chưa thoát nợ.

Năm 2023, Công an tỉnh Lào Cai đã chủ trì phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an vừa triệt phá đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự phạm vi cả nước bằng hình thức cho vay qua tài khoản iCloud trên điện thoại di động.

Trước đó, qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình trên không gian mạng, Công an tỉnh Lào Cai phát hiện nhiều hội nhóm, tài khoản cá nhân trên mạng xã hội Facebook ở các tỉnh, thành phố thường xuyên đăng bài quảng cáo vay tiền qua tài khoản iCloud trên điện thoại di động. Quá trình xác minh xác định đây là đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với phương thức, thủ đoạn hoạt động mới, quy mô lớn, hoạt động ở hầu hết các tỉnh, thành phố trong cả nước, đặc biệt tại các thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng...

Các đối tượng tạo khoảng 60 nhóm và hàng trăm tài khoản cá nhân trên mạng xã hội Facebook, thường xuyên đăng tải quảng cáo vay tiền dưới hình thức qua tài khoản iCloud.

Khi có người vay tiền liên hệ qua điện thoại số Hotline hoặc Facebook, Zalo, các đối tượng tiến hành “tư vấn”, giới thiệu các gói vay tương ứng với giá điện thoại iPhone đang sử dụng, cụ thể: iPhone 11 Pro - 11 Pro Max được vay số tiền từ 4 đến 5 triệu đồng; iPhone 12- iPhone 12 Pro Max được vay số tiền từ 5 đến 7 triệu đồng; iPhone 13- iPhone 13 Pro Max được vay số tiền từ 7 đến 10 triệu đồng; iPhone 14 - iPhone 14 Pro Max được vay số tiền từ 8 đến 16 triệu đồng. Lãi suất cho vay 9.700 đồng/1 triệu đồng/1 ngày (tương đương 349,8%/năm); thời gian vay là 30 ngày hoặc 40 ngày; hàng ngày người vay phải thanh toán cả tiền gốc và tiền lãi tương ứng với số tiền đã vay.

Sau khi người vay đồng ý, các đối tượng yêu cầu cung cấp hình ảnh thẻ căn cước công dân, hình ảnh người vay, số điện thoại, danh bạ, địa chỉ thường trú, nghề nghiệp, địa chỉ nơi làm việc, phòng ở hiện tại, họ tên bố, mẹ, vợ hoặc chồng, link Facebook của người thân, số tài khoản ngân hàng... và yêu cầu đăng nhập tài khoản, mật khẩu iCloud theo hướng dẫn của các đối tượng.

Sau khi kiểm tra các thông tin trùng lặp, các đối tượng tiến hành giải ngân tài khoản vay vào tài khoản ngân hàng của người vay. Hàng ngày, người vay phải trả tiền gốc và lãi. Nếu người vay không trả tiền đúng theo định mức và thời gian quy định, các đối tượng sẽ khóa tài khoản iCloud không cho người vay sử dụng điện thoại, buộc người vay phải trả tiền để mở lại.

Qua xác minh, Ban Chuyên án xác định 3 nhóm đối tượng (tại TP Hà Nội, TP Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh) cầm đầu, điều hành toàn bộ đường dây tội phạm và xác định hàng trăm cộng tác viên, "chân rết" thực hiện nhiệm vụ quảng cáo, tìm kiếm người vay, trong đó đã làm rõ 160 đối tượng. Khi giới thiệu vay tiền thành công, các đối tượng cộng tác viên được hưởng từ 15% đến 20% số tiền vay.

Công an tỉnh Lào Cai chủ trì phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP Hà Nội, Công an TP Đà Nẵng, Công an TP Hồ Chí Minh thành lập 5 tổ công tác tổ chức đồng loạt khám xét 6 địa điểm, bắt giữ 41 đối tượng, bảo đảm tuyệt đối an toàn (trong đó, 1 đối tượng tại TP Lào Cai, 14 đối tượng tại TP Hà Nội, 22 đối tượng tại TP Đà Nẵng, 4 đối tượng tại TP Hồ Chí Minh).

Vật chứng thu giữ 42 máy tính, 65 chiếc điện thoại di động, 2 xe ô tô và nhiều công cụ phương tiện khác; tiến hành phong tỏa 23 tài khoản ngân hàng liên quan đến hoạt động phạm tội của các đối tượng.

Cơ quan điều tra đã làm rõ số tiền các đối tượng sử dụng để cho vay lãi nặng khoảng 400 tỷ đồng với khoảng 100.000 lượt người vay trên khắp cả nước, mức lãi suất cao nhất là 9.700 đồng/1 triệu/ngày (tương đương 349,8%/năm. Số tiền các đối tượng thu lợi bất chính khoảng 120 tỷ đồng.

Thực tế, nhiều người đã trở thành nạn nhân của những đối tượng lừa đảo ẩn danh bằng hình thức là người cho vay qua iCloud. Có trường hợp sau khi nhập iCloud được cung cấp sẵn, các đối tượng không chuyển bất cứ một khoản tiền nào vào tài khoản mà chuyển sang phương án đòi tiền chuộc. Nếu chủ thiết bị không đáp ứng các yêu cầu sẽ bị các đối tượng đe dọa khóa điện thoại, máy tính...

Theo khuyến cáo của Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an thành phố), người dân cần cảnh giác trước các loại quảng cáo cho vay tiền (không thế chấp) vì đây có thể là “bẫy” của các đối tượng lừa đảo hoặc nếu có thể vay được cũng sẽ phải gánh mức lãi suất cao, khó thanh toán hết.