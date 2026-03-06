HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Cảnh báo tới tất cả người dùng mạng xã hội

Duy Anh |

Cơ quan cơ quan khẳng định, thông tin xảy ra vụ rượt đuổi người vi phạm giao thông dẫn đến tai nạn nghiêm trọng đăng tải trên mạng xã hội là bịa đặt, sai sự thật.

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội Facebook tài khoản "Trần Duy Chiến GS-TS Vỉa hè" xuất hiện bài viết với tiêu đề "Va chạm kinh hoàng ở Quy Nhơn: CSGT hy sinh vì truy đuổi, lại một bi kịch không đáng có". Nội dung bài viết đã thu hút nhiều lượt chia sẻ, bình luận, tuy nhiên thông tin được đưa ra mang tính bịa đặt, suy diễn.

Cảnh báo tới tất cả người dùng mạng xã hội - Ảnh 1.

Tài khoản mạng xã hội Facebook “Trần Duy Chiến GS-TS Vỉa hè” đăng tải thông tin bịa đặt (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Thực tế, lực lượng Cảnh sát giao thông khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm đều tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật, quy trình công tác và các biện pháp bảo đảm an toàn. Việc dừng phương tiện kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm là nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.

Trong nhiều trường hợp, các đối tượng vi phạm không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng, thậm chí bỏ chạy, chống đối, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho chính bản thân và những người tham gia giao thông khác.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai khẳng định nội dung nêu trên là thông tin không đúng sự thật, không xảy ra vụ việc như bài viết lan truyền trên mạng xã hội.

Hiện đơn vị đang phối hợp lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cảnh báo tới tất cả người dùng mạng xã hội - Ảnh 2.
Thi hành lệnh bắt tạm giam Lương Quốc Thuận SN 1995
